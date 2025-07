Svi pričaju o modernoj Milki Babović! Briljirala je u drugoj sezoni FON™-a: 'Ona mi je uzor'

Leonarda Pavić novo je lice u Fight of Nations™- Put do pobjede reality showu. Svi koji su radili na drugoj sezoni FON™-a kažu kako je ova sportska komentatorica oduševila sve i briljirala u ulozi voditeljice. Prva epizoda nove sezone FON™-a na rasporedu je 19. srpnja na platformi VOYO.

FNC, najjača MMA organizacija jugoistične Europe koja je pod upraviteljskom palicom Dražena Forgača popularizirala mješovite borilačke sportove u regiji i lansirala ovaj popularni borilački sport u nezapamćene visine na prostoru Balkana, u drugoj sezoni pružit će priliku mladim borcima i novim nadama ovog borilačkog sporta da se predstave publici i pokažu što znaju. Najboljeg među njima čeka FNC ugovor u vrijednosti od 10.000 eura – i ulazak na profesionalnu MMA scenu.

Leonarda Pavić dala je intervju portalu Net.hr u kojem nam je otkrila kako joj je bilo biti dio projekta koji je već u svojoj prvoj sezoni polučio uspjeh i s kakvim se izazovima susrela. Lea je bivša vaterpolska reprezentativka koja je prije 4 godine postala prva žena u Hrvatskoj koja prenosi nogometne utakmice.

"Tako kažu, držimo se svi toga jer ja isto ne znam da je netko prije mene to radio, osim nenadmašne Milke Babović davno prije. Ona mi je uzor, iako sam slušala iz druge ruke o njoj i prijenosima", kazat će Leonarda Pavić.

Leonarda, svi vas hvale da ste briljirali u drugoj sezoni Fight of Nations™- Put do pobjede reality showu...

"Jao, tko to laže, želim znati hehehe... Šalim se, hvala na pohvalama. Lijepo je to čuti. Iskreno, kad su me prvi put kontaktirali bilo mi je onako malo, kao, joj joj, skroz novo područje, reality format, jer ništa slično nisam radila, pogotovo ne sportski reality. Za mene je to sve bili novo i drago mi je da imaju takvo mišljenje nakon naše suradnje jer je i meni isto bilo super s njima. Od samih boraca do trenera, cijelog FNC tima, stvarno mi je bilo predobro s njima raditi. Bilo mi je to jedno novo iskustvo za koje nisam očekivala da će me tako brzo, u tako kratkom vremenu - obogatiti. Da ću toliko stvari naučiti, a i da ću te sve divne ljude upoznati. S MMA nikakve veze nisam imala, niti išta slično nisam radila u životu, tako da hvala".

Je li se Lea možda konzultirala s Valentinom Miletić oko Fight of Nations™-a?

"Iskreno, kad pogledam, ne znam kad sam ju zadnji put uopće i vidjela, s obzirom da moja TV kuća Arena Sport nema SHNL i da ne radimo ništa vezano za domaću ligu, a Valentina je non stop na terenu. Nisam se čula s njom, ali znam da cura, ne samo vezano uz FNC i MMA, nego bilo što da radi, s čime se bavi. da radi stvarno dobro, da je profesionalna, super. Slabo je poznajem, ali o njoj imam samo lijepe riječi."

"U odnosu na prvu sezonu Fight of Nations™ - Put do pobjede, baš kad smo pričali, rekli su mi - gle, imaš tu prvu sezonu. Pogledala sam ju cijelu prije nego što sam se uopće dogovarala s njima raditi. Znala sam o čemu se radi kao reality show, ali su mi rekli da imaju neke zamisli. Neću sad otkrivati što smo smislili za drugu sezonu, ali da će biti još nekih dodatnih stvari koje nisu bile u prvoj sezoni, te da će mi sve javiti na vrijeme. Nekakav okvir što je Valentina radila u prvoj sezoni sam znala već, ali onako jedna dodatna nota, naglašenija pojedinih stvari je bila u ovoj sezoni. Sve će te vidjeti kad krene".

Što je Leonardi bilo najizazovnije za vrijeme snimanja druge sezone Fight of Nations™- Put do pobjede reality showa?

"Najizazovnije mi je bilo nekako balansirati sve te ličnosti. Jer, MMA borci sami po sebi su drugačiji, a meni je to bilo, kao što sam rekla, nešto skroz novo. Nisam bila sigurna kako ću se ja tu i njima, kao neko novo lice koje nikad u životu nisu vidjeli do tad, koje su tek upoznali na tom prvom danu snimanja, kako ću se ja sa svim tim snaći, kako ću ishendlati. Ali, našli smo svi brzo zajednički jezik. I jedan i drugi tim, treneri, nikakvih problema nije bilo. Nisam imala niti jednu situaciju onako upitnu, niti sam se u nekom trenutku osjećala nelagodno ili nešto. Od prvog do zadnjge trenutka profesionalno smo odradili to svi. Segment balansiranja svih ličnosti mi je u početku bio izazov, rekla sam si - jao, kako ću sad - ali jako brzo je krenulo kako bi trebalo biti. Ja se nadam da će tako biti prema van".

Koliko je uloga sportske komentatorice pridonijela tome da su se borci otvarali Lei u takvoj mjeri?

"Mislim da je, ali ne bih samo rekla da sam ja za to zaslužna, nego i da s druge strane oni sami po sebi, da nisu tako bili prijateljski nastrojeni i dobronamjerni, ne bi taj segment bio tako uspješan. Obje strane su polučile uspjeh u ovom segmentu. Nije to samo da ja tu dođem, kažem par rečenica i odem doma, nego da se i sprijateljim s njima, da saznam više od njima, da se s tim leaderima bolje povežem. Jer, to mi je nekako bila i prva misao. Ako ću već uzimati taj projekt, ako ću raditi nešto sasvim novo, onda želim što više o tome znati, želim što dublje biti unutra. Koliko da se da naučiti, što god da se zna naučiti, jer ako ću to raditi čisto da bi odradila to, ne radim ništa u životu tako ofrlje obavljati, a pogotovo ne nešto novo. Tu je, naravno i nova publika koja je isto tako nešto novo za mene".

Spremala se Leonarda danima za drugu sezonu Fight of Nations™- Put do pobjede reality showa.

"Jesam, morala sam. Tako inače i radim. Znala sam naravno neke stvari o FNC-u, tko nije čuo za FNC kad radi takve nevjerojatne stvari. FNC priča traje već duže vrijeme. Gledala sam prošlu sezonu Fight of Nations™- Put do pobjede - pitala kolege, proučavala slobodnu borbu čim više, pitala svoje kolege koje možda nemaju direktne veze s FNC-om, ali to itekako prate, kao generalno MMA. Bilo je poziva i glasovnih poruka. Mislim da je priprema temelj svega, pogotovo kad ulaziš u nešto novo".

U drugoj sezoni Fight of Nations™- Put do pobjede reality showa sjajno su sasvim obične ljude lansirali u MMA kavez.

"Istina, neki rade na gradilištu, neki rade nešto drugo. Čitava poanta Fight of Nations™- Put do pobjede reality showa je da pokažemo te obične mlade ljude u nekom drugom svijetlu. To su normalne osobe koje su puno više od sporta kojeg često ljudi doživljavaju izuzetno grubim. Nadam se da će ljudi to vidjeti u Fight of Nations™- Put do pobjede reality showu da su to sjajni ljudi. Naravno da su i oni sami otkrili nešto novo o sebi, otkrili su skrivene talente. Vidjet ćete ih na neki drugi način u drugačijim okolnostima. Nećete ih gledati samo kroz prizmu boraca nego kroz prizmu običnih ljudi u specifičnim situacijama. Nisu oni ni znali što ih čeka, kakvi izazovi, što su spremali za njih, kako će proći borbe, tko će im biti trener odnosno team leader. Svaka epizoda nosi svoje. Produkcija je napravila fenomenalan posao i sa strane RTL-a, ali i cijelog FNC-a", zaključila je Leonarda Pavić.

Inače, dva tima s po četiri natjecatelja u Fight of Nations™- Put do pobjede reality showu borit će se za čast, karijeru i slavu, a predvodit će ih prekaljeni borci, sada u ulogama trenera. To su dva ponajbolja i najuzbudljivija borca u regiji, nepopustljivi i odlučni sportaši Miran 'Slo Rocky' Fabjan i Aleksandar 'Joker' Ilić, koji će svoja iskustva pokušati prenijeti mladićima koji dolaze iz Hrvatske, Srbije, Slovenije te Bosne i Hercegovine.

Netrpeljivost između Fabjana i Ilića poznata je javnosti, a poraz koji je Ilić doživio na FNC 20 prošle godine te njegova želja da se ponovno ogleda s Fabjanom sigurno će dodatno uzburkati emocije. Ilić je spreman za novo dokazivanje, dok će veliki motivator Fabjan sigurno željeti potvrditi da je on najveća MMA zvijezda u regiji. Dvojica trenera ponovno će odmjeriti snage u kavezu prilikom finala showa – na uzbudljivom FNC eventu uživo 6. rujna u Areni Zagreb. Tada će, osim njih dvojice, u kavez FNC-a ući dva najbolja natjecatelja realityja, odnosno po jedan najbolji, najuspješniji borac iz svakog tima, a upravo tada doznat će se i koji tim je ostvario konačni trijumf.

