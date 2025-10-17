Upitali smo trenera Kovačevića o izjavama Andyja Bare o Vareli, dao je odlučan odgovor

Dinamo u subotu (18 sati) na svom Maksimiru igra protiv Osijeka u sklopu 10. kola HNL-a. Plavi dočekuju Osijek na prvom mjestu s 19 bodova, a Osječani su pretposljednji, deveti, s devet bodova.

Bit će to premijera novog travnjaka na Maksimiru koji je postavljen tijekom reprezentativne pauze. Mario Kovačević najavio je utakmicu koja je derbi desetog kola.

"Iskoristili smo pauzu dobro, dobro je došla nakon velikog broja utakmica u malom periodu. One koji su igrali više smo osvježili, svi jako dobro rade i jedva čekamo utakmicu protiv Osijeka. Oni sigurno nisu zadovoljni stanjem na tablici, ali odigrali su dobre utakmice, osim ove zadnje kad je Belupo bio bolji. I ona prva utakmica s nama je mogla otići na drugu stranu, a sigurno očekujemo dobru utakmicu jer se oni neće doći braniti. Pitat će se i nas, vidim kod svojih igrača da jedva čekaju, imamo još jedan trening i napraviti sve da spremni dočekamo pobjedu", u uvodu je rekao trener.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa s Dominikom Livakovićem u Gironi?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Imamo problema s ozljedama, ne mogu računati na Živkovića, Pierre Gabriela, ali za Lisicu ćemo vidjeti. Kod nas je bila viroza, Galešić je bio bolestan prije utakmice s Lokomotivom, Ljubičić je imao problema, Vidović je jučer trenirao i nadam se da ćemo na njega moći računati. Ovi što su bili s reprezentacijom su se vratili zdravi i nadam se da će biti spremni za utakmicu", rekao je Kovačević, a nije moglo bez pitanja o promjenama u momčadi koje mnogi zazivaju nakon poraza od Lokomotive.

"Bit će promjena. Dosad smo imali analizu, koristili smo 23 igrača u devet kola, trojicu simbolično. I sad ćemo mijenjati, svi rade dobro, tko će u tom trenutku biti bolji, taj će i igrati".

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Kako je on zadovoljan dosadašnjim dijelom sezone?

"Želim pobjeđivati svaku utakmicu, ali nijedna ekipa na svijetu ne pobjeđuje sve. Kad pogledamo da smo prvi u HNL-u i EL-u, moramo biti zadovoljni", objasnio je Kovačević.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Trenera smo upitali razmišlja li Nou Mikića priključiti u prvu ekipu s obzirom na to da je Moris Valinčić jedini zdravi desni bek u ekipi.

"Ima šanse, on je naš junior. Sutra igraju utakmicu u Londonu. Trenirao je s mladom reprezentacijom inače bi već sad bio s nama, znamo ga i priključit ćemo ga kad bude trebalo", odgovorio nam je Mario Kovačević.

Tražili smo trenera da se osvrne na situaciju s reprezentacijama, Dinamu tek tri prvotimca igraju za reprezentaciju, a niti jedan za Hrvatsku.

"Ja bih volio da su moji igrači svi reprezentativci, bit će mnogo reprezentativaca. Imamo ih i sad, što u stranim, što u mladim reprezentacijama. U Dinamu su igrali reprezentativci, što znači da su kvalitetni, a Dinamo to želi. Ne znam koji trener ne želi da njegova momčad ima reprezentativce", odgovorio je Kovačević.

Treneru Kovačeviću postavili smo i treće pitanje, kako komentira izjavu Andyja Bare da se u Hrvatskoj ne daje dovoljno prilike mladim igračima, u slučaju Dinama, Cardosu Vareli.

"Ne želim komentirati izjave menadžera. Kao što svaki roditelj voli svoje dijete, tako menadžeri vole svoje igrače. Prema nijednom menadžeru nemam nikakve stvari da moram vraćati. Ekipa koju sam sastavio dobro je igrala četiri utakmice, mislio sam da mogu još s Lokomotivom, drugi put ću drugačije razmišljati. Da je bilo drugačije, možda bi se pitali što sam mijenjao, ali momčad je ispred svih", rekao je trener Kovačević.

POGLEDAJTE VIDEO: Riječane čeka brutalan raspored: Tri utakmice u sedam dana u tri natjecanja