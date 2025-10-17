Neymar u ozbiljnim problemima: Nikad nije mislio da će mu Brazilci ovo napraviti

Povratak Neymara u svoj dječački klub Santos isprva je djelovao kao ostvarenje bajke. Euforija koja je zahvatila navijače i obnovljeni optimizam na stadionu Vila Belmiro sada su ustupili mjesto neugodnoj tišini i neizvjesnosti. Uprava Santosa odlučila je pritisnuti pauzu na pregovore o produljenju ugovora sa svojom najvećom zvijezdom, a razlozi su bolno jasni: kronični problemi s ozljedama, golema plaća i fokus kluba na grčevitu borbu za opstanak.

Od euforije do bolne stvarnosti

Kada je u siječnju ponovno obukao bijeli dres, 33-godišnji Neymar donio je val komercijalnog uspjeha. Prodaja dresova je eksplodirala, posjećenost na utakmicama je porasla, a globalna pažnja ponovno je bila usmjerena na brazilskog velikana. Međutim, sjaj izvan terena nije se preslikao na travnjak. Niz ozljeda uništio je njegovu povratničku sezonu, ograničivši ga na samo 21 nastup u kojima je postigao šest golova i zabilježio tri asistencije.

Posljednji u nizu problema, ozljeda mišića rectus femoris u desnom bedru, drži ga izvan terena još od 19. rujna. Upravo je ta fizička krhkost postala glavna prepreka. Iako iz kluba, kako prenosi ESPN, poručuju da "nema sukoba" i da je odnos s igračem i dalje odličan, stav je jasan: Neymar prvo mora dokazati da je potpuno zdrav prije nego što se uopće može razgovarati o dugoročnoj budućnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci ne skidaju osmijeh s lica: Velikani europskog nogometa gledaju u leđa Plavima

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Financijski teret i prioritet opstanka

Neymarova plaća, jedna od najviših u Južnoj Americi, predstavlja ogroman financijski teret za klub koji se bori s nestabilnošću na sportskom i financijskom planu. Svaka utakmica koju propusti pojačava pitanje je li on održiva investicija. Klub s ograničenim resursima jednostavno si ne može priuštiti nošenje ozlijeđenog talismana na platnoj listi unedogled. Njegova tržišna vrijednost, prema Transfermarktu, pala je na oko 11 milijuna eura, a iako se spominje interes klubova poput Napolija i Inter Milana, i oni dijele istu rezerviranost zbog njegove medicinske povijesti.

Foto: Guilherme Veiga/imago Sportfotodienst/profimedia

Viralni video kao simbol pada

Sumnje u Neymarovo fizičko stanje dodatno je potpirio nedavni video s treninga koji je postao viralan na društvenim mrežama. Snimka prikazuje Neymara koji se kreće tromo, bez prepoznatljive eksplozivnosti i lakoće. Za milijune obožavatelja, bio je to tužan podsjetnik na pad nekada nezaustavljivog genija. Komentari na društvenim mrežama bili su poražavajući; jedan korisnik je napisao da Neymar izgleda kao "igrač zarobljen u tijelu koje više ne sluša njegove genijalne zamisli". Ta snimka, koja prikazuje sjenu nekadašnjeg igrača, stigla je u najgorem mogućem trenutku i samo je učvrstila odluku kluba da pregovore stavi na čekanje.

Upitna budućnost u reprezentaciji

Neymarovi problemi nisu ograničeni samo na klupsku razinu. Njegov fizički pad glavna je priča posljednjih nekoliko godina – od odlaska iz PSG-a, preko teške ozljede prednjeg križnog ligamenta koja mu je uništila epizodu u saudijskom Al-Hilalu, do niza novih ozljeda u Brazilu.

Za reprezentaciju Brazila nije zaigrao od poraza protiv Urugvaja u listopadu 2023. godine. Ipak, izbornik Carlo Ancelotti ostavlja mu otvorena vrata za Svjetsko prvenstvo 2026., ali uz jasan uvjet. "Kada je u dobrom fizičkom stanju, on svojom kvalitetom može igrati u bilo kojoj momčadi na svijetu", izjavio je Ancelotti, ali je naglasio da će se Neymar morati prilagoditi novom sustavu i da će kretanje bez lopte biti ključno. U njegovom odsustvu, na scenu je stupila nova, mlađa generacija napadača poput Richarlisona, Gabriela Martinellija i Estevaa, koja redefinira napad Brazila.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski navijači napravili show u Pragu