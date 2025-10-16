Neymar u centru skandala, odbojkašica sve otkrila: 'Tko zna, možda budem s vama objema'

Neymar se ponovno našao u središtu skandala, ali ne ne zbog svojih vještina na terenu, već zato što ga je poznata brazilska odbojkašica optužila za neprimjerenu ponudu upućenu njoj i njezinoj sestri blizanki dok je on živio u Parizu i igrao za PSG.

Neočekivana Ponuda

Priču je u javnost iznijela Key Alves, 23-godišnja odbojkašica i zvijezda platforme OnlyFans, tijekom svog sudjelovanja u popularnom reality showu 'Big Brother Brazil'.

Prema njezinim riječima, Neymar je prvo putem društvenih mreža kontaktirao njezinu sestru, također odbojkašicu, Keyt Alves.

"Dopisivao se s mojom sestrom blizankom prije nego što je ona ušla u vezu", otkrila je Key. Kada je Keyt započela vezu, Neymar je prekinuo komunikaciju s njom. Međutim, tu priča ne staje. "Što je onda učinio? Poslao je poruku meni, kao da nas dvije nismo razgovarale o tome da joj se javljao", ispričala je Key.

Foto: David Buono/zuma Press/profimedia

Suočivši ga s činjenicom da zna za njegove pokušaje sa sestrom, Key je dobila odgovor koji ju je šokirao. Neymar joj je navodno bez oklijevanja predložio: "Tko zna, možda budem s vama objema."

Sestre ga odbile

Key Alves naglasila je kako je Neymar podcijenio njihovu sestrinsku povezanost. "Moja sestra i ja razgovaramo o svemu, zar je stvarno mislio da mu to neću spomenuti?" izjavila je. Iako je njegov drzak prijedlog glatko odbila, priznala je da bi ishod možda bio drugačiji da je pristup bio drugačiji.

"To je bila njegova pogreška. Da nije poslao poruku njoj, da je pisao samo meni, već bih bila u Parizu. Zar ne mislite?", rekla je, sugerirajući da je nogometaševa indiskrecija bila jedini razlog zašto je odbijen. Sestre su ga na kraju zajedno odbile, zaključivši da je "pogriješio u vezi njih".

Blizanke Key i Keyt Alves poznate su u Brazilu, ne samo kao uspješne sportašice, već i kao influencerice s milijunima pratitelja. Key je dodatnu slavu stekla kao model na platformi OnlyFans, gdje, prema vlastitim riječima, zarađuje i do "50 puta više" nego od profesionalnog bavljenja odbojkom.

