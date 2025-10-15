Nevjerojatan zaokret najpoznatije ring djevojke: Nećete vjerovati što sada radi

Brittney Palmer je žena renesanse modernog doba. Svjetska javnost ju je upoznala kao jedno od najprepoznatljivijih lica UFC-a, gdje je više od desetljeća nosila titulu "Octagon djevojke". No, iza blještavila reflektora i adrenalina borilačkog svijeta, Palmer je izgradila drugu, jednako impresivnu karijeru – onu uspješne slikarice. Njezin put, obilježen teškom nesrećom koja joj je promijenila život, priča je o otpornosti, transformaciji i snazi umjetnosti da iscijeli i stvori novi smisao. U prosincu 2023., na vrhuncu slave, odlučila je objesiti svoje ring-kartice o klin kako bi se u potpunosti posvetila platnu.

Početak u Svijetu Zabave

Rođena u San Diegu, Brittney Palmer je od rane mladosti pokazivala sklonost prema scenskom nastupu. Karijeru je započela u Las Vegasu, prijestolnici zabave. S apenas 19 godina postala je plesačica u poznatom "X Burlesque" showu u hotelu Planet Hollywood. Život je bio brz, ispunjen plesom i radom kao koktel-majstorica, no Palmer je osjećala da to nije njezin konačni poziv. Iako je bila profesionalna plesačica, priznala je kako se borila s osjećajem da nije dovoljno dobra, što je stvaralo frustraciju i unutarnji nemir. Sudbina je, međutim, imala drugačiji plan koji će je usmjeriti na put koji nikada nije mogla zamisliti.

Nesreća Koja je Promijenila Sve

Na Noć vještica, u svojoj 21. godini, Brittney Palmer je žurila na pregled kod okulista. Taj dan postao je prekretnica u njezinom životu. Doživjela je tešku prometnu nesreću u kojoj je drugo vozilo udarilo izravno u njezinu vozačku stranu. Posljedice su bile razorne: zdjelica joj je slomljena na tri mjesta, a sljedeća tri mjeseca bila je prikovana za krevet, nesposobna hodati.

"Bila sam u razdoblju kada sam pokušavala pronaći svrhu i otkriti što želim raditi", izjavila je Palmer u jednom intervjuu. Prisilna stanka i oporavak dali su joj nešto neprocjenjivo – vrijeme. Vrijeme da sjedi sama sa sobom, razmišlja o budućnosti i pronađe novi izlaz. U tom teškom periodu, kao dio oporavka, počela se baviti art terapijom. Uzela je kist u ruke i otkrila strast za koju nije ni znala da postoji. "To se pretvorilo u punokrvnu umjetničku karijeru. Upisala sam umjetničku školu, preselila se u Los Angeles i ostalo je povijest", prisjetila se. Nesreća joj je dala priliku da doživi nešto što vjerojatno nikada ne bi da nije bila prisiljena stati.

Rođenje Umjetnice

S novootkrivenom strašću, Palmer se preselila u Los Angeles i upisala studij umjetnosti na prestižnom sveučilištu UCLA. Iako zbog poslovnih obveza nije uspjela diplomirati – u to vrijeme, u ožujku 2012., njezina pojava na naslovnici časopisa Playboy katapultirala ju je u zvjezdanu orbitu – njezina predanost umjetnosti nije jenjavala.

Njezin stil, koji sama opisuje kao "spontani realizam", karakteriziraju portreti ikona pop-kulture iz 60-ih i 70-ih godina, poput Johna Lennona, Princea i Boba Dylana. Njezina djela odišu psihodeličnom estetikom, živim bojama i dubinom, a u svom radu koristi mješovite tehnike, kombinirajući akril, ugljen, pa čak i viski. Njezin talent brzo je prepoznat, a među kolekcionarima njezinih djela našao se i Michael Dell, osnivač i CEO tvrtke Dell Computers. Iako je na početku bila samokritična i smatrala da "slikanje definitivno nije bio trenutačni dar", njezina upornost i strast pretvorile su je u cijenjenu umjetnicu.

Balansiranje Dva Svijeta: UFC i Slikarstvo

Više od desetljeća, Palmer je uspješno balansirala između dva naizgled nespojiva svijeta. Dok je putovala svijetom kao zaštitno lice UFC-a, u slobodno vrijeme stvarala je u svom ateljeu. Priznala je da jedno ne bi mogla bez drugog. "UFC mi je dao platformu da pokažem svoj rad svijetu", izjavila je. Ta platforma omogućila joj je da njezina umjetnost dopre do milijuna ljudi.

Njezina umjetnička suradnja s borilačkim svijetom postala je sve dublja. Slikala je portrete boraca, dizajnirala majice za UFC s likovima Conora McGregora i Jona Jonesa, a čak je i voditelju Joeu Roganu osobno uručila njegov portret. Njezini radovi izlagani su na izložbama diljem svijeta, a jedan od zapaženijih projekata bio je oslikavanje murala uživo za Fox Sports uoči MLB All-Star utakmice 2021. godine.

Nedavno je otišla korak dalje, surađujući s platformom OnlyFans i njihovom televizijom OFTV na serijalu "The Mural", gdje je pred kamerama stvarala dva monumentalna murala za prestižni Art Basel u Miamiju. Taj projekt, kako kaže, spojio je sve njezine svjetove – umjetnost, modeling i stvaranje sadržaja.

Novo Poglavlje: Potpuna Posvećenost Umjetnosti

Nakon što je na World MMA Awards u prosincu 2023. po peti put proglašena "Ringcard djevojkom godine", Brittney Palmer je iskoristila priliku i objavila svoje umirovljenje. "Uvijek sam govorila da ću, jednom kada moja umjetnička karijera dosegne razinu moje UFC karijere i ne budem se mogla jednako posvetiti objema, morati donijeti odluku. Jednostavno je bilo vrijeme", objasnila je. Odluka je zatekla čak i predsjednika UFC-a, Danu Whitea, koji je za nju saznao tek nekoliko trenutaka prije službene objave.

Danas, s 36 godina, Palmer se suočava s novim identitetom, onim punokrvne umjetnice. Iako priznaje da postoji određena kriza identiteta nakon napuštanja svijeta koji je poznavala tako dugo, usredotočena je na budućnost i vrijeme koje sada može posvetiti stvaranju.