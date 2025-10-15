Kako se kroz godine mijenjala 'Vojvotkinja od Svinjetine': Oduvijek je bila crna ovca u obitelji

Bivša supruga princa Andrewa i majka princeza Beatrice i Eugenie, Sarah Ferguson, u javnosti poznata i kao "Vojvotkinja od Svinjetine", slavi 65. rođendan. I premda je britansku kraljevsku obitelj službeno napustila još 1996. godine, i danas, gotovo tri desetljeća nakon razvoda, Sarah privlači pažnju javnosti i medija. Tijekom godina postala je poznata po svojoj iskrenosti, humanitarnom radu i borbi protiv vlastitih demona, a u našoj galeriji pogledajte kako se mijenjala.