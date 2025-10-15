SARAH FERGUSON /

Kako se kroz godine mijenjala 'Vojvotkinja od Svinjetine': Oduvijek je bila crna ovca u obitelji

Foto: Goffphotos.com/goff Photos/profimedia
Rođena 1959. godine u aristokratskoj obitelji, Sarah Margaret Ferguson je u kraljevski svijet ušla 1986. godine kada se udala za princa Andrewa, vojvodu od Yorka.
Bivša supruga princa Andrewa i majka princeza Beatrice i Eugenie, Sarah Ferguson, u javnosti poznata i kao "Vojvotkinja od Svinjetine", slavi 65. rođendan. I premda je britansku kraljevsku obitelj službeno napustila još 1996. godine, i danas, gotovo tri desetljeća nakon razvoda, Sarah privlači pažnju javnosti i medija. Tijekom godina postala je poznata po svojoj iskrenosti, humanitarnom radu i borbi protiv vlastitih demona, a u našoj galeriji pogledajte kako se mijenjala. 

15.10.2025.
12:23
Net.hr
Goffphotos.com/goff Photos/profimedia
Sarah FergusonKraljevska ObiteljPrije I Poslije
