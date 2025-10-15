EMMA STONE /

Holivudska slatkica na meti kritika zbog navodnih operacija: Fanovi tvrde da je neprepoznatljiva

Foto: Profimedia
Američka glumica Emma Stone, pravim imenom Emily Jean Stone, rođena je 1988. u Scottsdaleu u Arizoni, a već je godinama jedno od najprepoznatljivijih lica filmske industrije. Poznata po svojoj sposobnosti da se transformira iz uloge u ulogu, Stone je osvojila publiku i kritičare – od laganih komedija do zahtjevnih dramskih projekata. Osim o njezinim ulogama, u zadnje vrijeme sve se više priča i o njezinim navodnim estetskim korekcijama, a u nastavku pogledajte kako se mijenjala.
Američka glumica Emma Stone, pravim imenom Emily Jean Stone, rođena je 1988. u Scottsdaleu u Arizoni, a već je godinama jedno od najprepoznatljivijih lica filmske industrije. Poznata po svojoj sposobnosti da se transformira iz uloge u ulogu, Stone je osvojila publiku i kritičare – od laganih komedija do zahtjevnih dramskih projekata. Osim o njezinim ulogama, u zadnje vrijeme sve se više priča i o njezinim navodnim estetskim korekcijama, a u nastavku pogledajte kako se mijenjala.

15.10.2025.
7:41
Holivudska slatkica na meti kritika zbog navodnih operacija: Fanovi tvrde da je neprepoznatljiva