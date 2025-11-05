Bivši IT par: Ovako je izgledalo glamurozno vjenčanje Ivane Paris i Dina Bubičića prije 15 godina

Prije točno 15 godina, Ivana Paris (41) i Dino Bubičić (43), nekada jedan od najpoznatijih domaćih parova, izrekli su sudbonosno "da". Ljubavnu priču započeli su u reality showu, a 5. studenog 2010. godine vjenčali su se u pulskoj Katedrali pred brojnim uzvanicima i kamerama, dok je Ivana tada bila trudna s njihovim prvim sinom.

Par je kasnije dobio još jednog sina, no njihova je bajka završila 2019. godine kada su se razveli. Dino je tada za domaće medije priznao da ga je razvod pogodio jer je, kao dijete rastavljenih roditelja, sam sebi rekao da neće dopustiti da njegova djeca to proživljavaju.

No, unatoč razvodu, bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima te danas funkcioniraju kao prijatelji i roditelji svojim sinovima, a u našoj galeriji pogledajte kako je izgledalo njihovo vjenčanje.