Stručnjaci savjetuju: Izborite se za sebe u ovih 14 ključnih životnih situacija

Zauzimanje za sebe u različitim životnim područjima nije znak sebičnosti, već temeljna vještina za ispunjen i uravnotežen život. Ono se temelji na poštovanju – kako prema sebi, tako i prema drugima. Svaki put kada jasno izrazite svoje potrebe, postavite granicu ili zatražite ono što zaslužujete, gradite samopouzdanje te stvarate zdravije i iskrenije odnose, piše Yahoo.

Pogledajte u galeriji kako se izboriti u 14 ključnih životnih situacija.