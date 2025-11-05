Svi gledaju u nju, a ona se skriva: Prvu damu New Yorka zovu modernom princezom Dianom

New York od 1. siječnja 2026. dobiva novu prvu damu. Riječ je o Rami Duwaji (28) umjetnici i supruzi novoizabranog gradonačelnika Zohrana Mamdanija (34). Iako je tijekom kampanje izbjegavala javnost, Duwaji je imala ključnu ulogu u stvaranju vizualnog identiteta koji je Mamdanija doveo do pobjede. U Gracie Mansion, službenu rezidenciju gradonačelnika, ova pripadnica generacije Z unosi spoj umjetnosti, aktivizma i digitalne pismenosti. Rama Sawaf Duwaji rođena je 1997. u Houstonu, a odrasla je u Dubaiju. Studirala je komunikacijske umjetnosti na Virginia Commonwealth Universityju, prvo na kampusu u Dohi, a zatim u Richmondu, gdje je diplomirala 2019. godine.

U New York se preselila 2021. kako bi nastavila obrazovanje na School of Visual Arts, gdje je magistrirala ilustraciju. Taj dolazak u grad bio je ključan za njezinu karijeru i privatni život. Duwaji je animatorica, ilustratorica i keramičarka. Njezini radovi objavljeni su u medijima poput The New Yorkera, The Washington Posta i Voguea, a surađivala je s klijentima kao što su Apple, Spotify i Tate Modern. U svom radu, često crno-bijelom, bavi se temama arapske kulture, ženskih prava i društvene pravde.