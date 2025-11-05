Kris Jenner navršila je 70, a nikad nije izgledala ovako dobro: Pogledajte kako se mijenjala

Kris Jenner, pravim imenom Kristen Mary Houghton, rođena je 5. studenoga 1955. u San Diegu, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Danas slavi 70 godina, a poznata je kao televizijska zvijezda, producentica, poduzetnica i matrijarh jedne od najpoznatijih obitelji na svijetu: Kardashian–Jenner klana.

Njezina karijera u središtu medijske pažnje započela je 2007. godine, kada je zajedno sa svojom obitelji postala zvijezda reality serije Keeping Up with Kardashians. Emisija je ubrzo postala globalni fenomen i otvorila put ne samo njezinoj, nego i karijerama njezine djece. Kris je pritom preuzela ulogu menadžerice, zbog čega je u javnosti često nazivaju „momager“ — kombinacijom riječi mom i manager. Od tada je aktivno uključena u sve poslovne projekte svoje djece te sudjeluje u kreiranju njihovih brendova, modnih i kozmetičkih linija te televizijskih i medijskih nastupa.