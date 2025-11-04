OVAKO IZGLEDA KAO SLASH /

Kalendar za 2026. koji morate vidjeti! Najpoznatiji diktator na svijetu postao član benda Guns N' Roses

Foto: Jam Press/jam Press/profimedia
1 /13
Kim Jong Un (41), sjevernokorejski diktator, postao je zvijezda novog humorističnog kalendara za 2026. godinu. Kalendar prikazuje Jong Una kao članove rock grupe Guns N' Roses, uključujući Axl Rose, Slasha, Izzyja Stradlina, Steven Adlera i Duffa McKagana.

Kalendar je napravljen od strane brenda The Calendar King i izlazi uoči Božića. Na naslovnici je crno-bijela fotografija benda, dok u siječnju Kim Jong-un pozira kao Axl Rose s trakom za glavu i naočalama, a u studenom kao Slash u crnom cilindru.

Kalendar dolazi u A4 i A3 formatu, po cijeni od 14.95 do 29.95 funti. S njim možete iznenaditi prijatelje i obitelj originalnim poklonom.

4.11.2025.
19:02
Hot.hr
Jam Press/jam Press/profimedia
Kim Jon UnGuns N' RosesKalendar
