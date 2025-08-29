Tko je žena o kojoj priča Hrvatska? Voli luksuzne krpice, skupocjene automobile i bujne atribute

Već nekoliko dana Dajana Radošljević (30) zauzima centralno mjesto u domaćim medijima nakon što je izazvala incident u centru grada. Naime, njezin bijeli Range Rover prošle subote oko 12:50 bio je parkiran uz tramvajske tračnice na Kvatriću te blokirao je promet, a kad je vozač ZET-ova tramvaja pokušao reagirati, došlo je do fizičkog sukoba. Snimka incidenta brzo je postala viralna, a Dajana je zbog toga privukla pažnju javnosti. Uslijedile su i pravne posljedice, jer je nakon privođenja u policiju proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom od 790 eura na Općinskom prekršajnom sudu.

Policija je potvrdila da je protiv nje pokrenut postupak temeljem Zakona o strancima, zbog učestalog ponavljanja prekršaja, ocijenivši da predstavlja opasnost za javni poredak. Dajana je međutim za Net.hr izjavila kako namjerava podnijeti tužbu, naglašavajući da joj je zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora izrečena zbog nepropisnog parkiranja.

''Idemo dalje u proces, pripremam tužbu jer sam dobila zabranu zbog nepropisnog parkiranja. Katastrofa. Niti jedno drugo djelo ja nemam'', rekla je Dajana za Net.hr.

Dajana, koja je poznata poduzetnica i vlasnica beauty salona Dajana Body Space D.R. u Maksimirskoj ulici, aktivna je na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati 18.000 fanova. Redovito dijeli izazovne fotografije u skupocjenoj odjeći, s naglaskom na luksuzan način života. Na svom Instagram storyju nedavno je podijelila nekoliko poruka, među kojima i najavu za daljnje pravne korake.