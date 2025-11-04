Što je muškarac bez brkova? Poznatim Hrvatima dali smo novi imidž u znak podrške Movemberu

NEVJEROJATAN STIL /

Foto: Nano Banana
Studeni je mjesec kada diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, je počeo Movember – globalni pokret posvećen podizanju svijesti o muškom zdravlju. Naziv "Movember" nastao je spajanjem australskog slenga za brkove ("mo") i mjeseca studenog, a sve je počelo 2003. godine u Australiji kada je skupina prijatelja odlučila pustiti brkove kako bi pokrenula razgovor o važnim, a često zanemarenim muškim zdravstvenim problemima. Cilj Movembera je potaknuti muškarce na brigu o vlastitom zdravlju, s posebnim naglaskom na prevenciju i rano otkrivanje raka prostate i testisa, te na mentalno zdravlje i prevenciju samoubojstava. Kroz akciju puštanja brkova, takozvani "Mo Bros" postaju žive reklame, te potiču razgovore i prikupljaju sredstva za istraživanja i programe podrške. Povodom ovog važnog mjeseca, a u suradnji s Nano Banane, zamislili smo kako bi izgledali neki od najpoznatijih hrvatskih muškaraca s različitim stilovima brkova.
4.11.2025.
8:04
Lorena Motik
Nano Banana
MovemberBrkoviPoznate OsobeMuškarciHrvatska
