Pogledajte zastrašujući start Diaza za crveni: Hakimi se rasplakao, a Kane hvatao za glavu

Bayern je slavio u Parizu kod PSG-a 2:1 te tako izborio prvo mjesto na ljestvici nakon prvih devet odigranih utakmica četvrtog kola Lige prvaka.

Luis Diaz bio je prvo ime susreta. Zabio je već u četvrtoj minuti za 1:0, a onda i u 32. za 2:0 Bavaraca. Međutim, u sučevoj nadoknadi prvog poluvremena dvostruki strijelac je jako neoprezno uklizao s leđa na Hakimija i dobio crveni. Hakimi je morao izaći iz igre zbog ozljede, a zamijenio ga je Mayulu.

Zvijezda PSG-a rasplakala se od bolova i uz podršku liječnika napustila teren. Glavni sudac utakmice Maurizio Mariani nakon pregleda snimke isključio je kolumbijskog nogometaša.

Luis Díaz je tek drugi igrač koji je zabio dva gola pa dobio crveni karton u utakmici Lige prvaka, nakon Antoinea Griezmanna u listopadu 2021. za Atlético protiv Liverpoola.

Unatoč tome što su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem manje kod aktualnog eropskog prvaka, Bavarci su na kraju uspjeli do 16. pobjede u isto toliko natjecateljskih utakmica koje su odigrali u ovoj sezoni.

Hakimi, 27-godišnji marokanski bočni igrač, odmah je izašao iz igre i time zaključio 21. nastup ove sezone. Riječ je o jednom od najboljih nogometaša na svijetu, koji je u izboru za Zlatnu loptu 2025. godine završio na šestom mjestu. Karijeru je proveo u Realu, Borussiji Dortmund, Interu i PSG-u.

Diaz je godinu dana stariji kolumbijski napadač, koji je ljetos došao u Bayern iz Liverpoola za 70 milijuna eura. U 16 nastupa ima deset golova i pet asistencija. Igrao je za kolumbijske klubove te Porto, Liverpool i Bayern.