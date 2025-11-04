Kakva poslastica na Anfieldu: Liverpoolu stiže Real! PSG dočekuje Bayern, u akciji trojica Hrvata

Liga prvaka, četvrto kolo 0 Liverpool : 0 Real Madrid

PSG - Bayern 0:0

Olympiakos - PSV 0:0

Tottenham - Kopenhagen 0:0

Atletico - Royale Union SG 0:0

Bodo/Glimt - Monaco 0:0

Juventus - Sporting 0:0

Liga prvaka stigla je do četvrtog kola, a utorak je donio prvih devet okršaja.

- Na poluvremenima dvaju utakmica ranijeg termina Napoli i Eintracht igraju nulu, a Arsenal je poveo kod Slavije golom Sake u 32. minuti iz kontroverznog penala. Piero Hincapie, Ekvadorac koji je ljetos stigao iz Bayera, u skoku je ramenom skrenuo loptu koja je na jako maloj udaljenosti udarila u ruku Lukasa Provoda. Na sve to 38-godišnji sudac iz Azerbajdžana, Aliyar Aghayev nije svirao penal, no reagirao je VAR pa je Aghayev otišao pogledati na monitor i ispravio svoju odluku te pokazao na bijelu točku. Situaciju i gol pogledajte OVDJE.

- Real je ove sezone pobijedio u prve tri utakmice Lige prvaka; u dva od četiri puta kada je započeo s četiri pobjede, podigao je trofej (2001/02 i 2023/24), a u preostale dvije stigao je do polufinala (2011/12 i 2014/15). Xabi Alonso igrao je 2011/2012 kada ih je u polufinalu izbacio Bayern nakon penala. Prva utakmica u Munchenu završila je 2:1 za Bayern (Ribery 17, Gomez 90/Ozil 53), a u uzvratu u Madridu nakon 2:1 za Real (Cristiano 6, 14/Robben 27) išlo se na bijelu točku (Alaba gol, Cristiano promašaj, Gomez gol, Kaka promašaj, Kroos promašaj, Xabi Alonso gol, Lahm promašaj, Ramos promašaj, Schweinsteiger gol za prolaz Bayerna). Bilo je to samo par mjeseci prije no što je Luka Modrić stigao u Real.

NAJAVA

Najelitnije svjetsko nogometno natjecanje u potpunosti se zahuktalo. U ranijem terminu igraju Napoli - Eintracht te Slavia Prag - Arsenal, a od 21 sat čeka nas sedam utakmica.

Najviše pozornosti svakako privlači okršaj na Anfieldu gde Liverpool igra protiv Reala, a aktualni prvak PSG dočekuje Bayern.

Od hrvatskih nogometaša tu su Ivan Perišić, koji s PSV-om gostuje kod Olympiakosa, Josip Stanišić u gore spomenutom srazu Bayerna kod PSG-a te Dominik Kotarski koji s Kopenhagenom gostuje kod Tottenhama.