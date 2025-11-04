Katastrofalna noć hrvatskog golmana u Ligi prvaka, pogledajte što je izvodio

KAKVA NOĆ /
Liverpool slomio Real u spektaklu na Anfieldu! Čudesni Bayern slavio s igračem manje kod PSG-a
Dominik Kotarski bio je tragičar u porazu svog Kopenhagena na gostovanju u Londonu kod Tottenhama 4:0 u četvrtom kolu Lige prvaka.
Kotarski je bio izravni krivac za prva dva gola Tottenhama i prema Sofascoreu bio je najgori igrač utakmice s ocjenom 5.4.
Bila mu je to jedna od najgorih utakmica u karijeri. Od nje je vjerojatno gora samo ona protiv borussije Dortmund, također u LP, kada je isto primio četiri pogotka, a statistika je bila neumoljiva – zabilježio je samo jednu obranu. Prema ocjenama specijaliziranog portala Sofascore, za svoj je nastup tada dobio iznimno nisku ocjenu 4.6, najnižu od svih igrača na terenu.
U galeriji pročitajte više i pogledajte kako je Kotarski izgledao u utakmici protiv Spursa.