Katastrofalna noć hrvatskog golmana u Ligi prvaka, pogledajte što je izvodio

Dominik Kotarski bio je tragičar u porazu svog Kopenhagena na gostovanju u Londonu kod Tottenhama 4:0 u četvrtom kolu Lige prvaka.

Kotarski je bio izravni krivac za prva dva gola Tottenhama i prema Sofascoreu bio je najgori igrač utakmice s ocjenom 5.4.

Bila mu je to jedna od najgorih utakmica u karijeri. Od nje je vjerojatno gora samo ona protiv borussije Dortmund, također u LP, kada je isto primio četiri pogotka, a statistika je bila neumoljiva – zabilježio je samo jednu obranu. Prema ocjenama specijaliziranog portala Sofascore, za svoj je nastup tada dobio iznimno nisku ocjenu 4.6, najnižu od svih igrača na terenu.

