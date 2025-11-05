Grill majstor i najjači kotleti uz lokalne Boyse: Pogledajte show za najveću senzaciju u povijesti

Hrvatski nogometni kup donio je još jedan dašak nogometne romantike. Šestoplasirana momčad 3. NL centar, dakle četvrtoligaš, Kurilovec izbacio je prvoligaša iz Pule, Istru 1961 rezultatom 2-1 te tako ušao u četvrtfinale natjecanja.

Odigrali su domaćini sjajnu utakmicu, hrabro se borili i izdržali protiv Istre koja je odigrala možda i najlošiju utakmicu ove sezone. Na Udarniku u Kurilovcu, skupio se pozamašan broj navijača, a istočnu tribinu okupirali su Red Boysi, navijačka skupina niželigaša. Igrači su na terenu pak htjeli izravnati račune od prije šest godina, kada je Istra na istom terenu tek nakon produžetaka osigurala prolaz dalje.

"Dajte Istru da se igramo", orilo se iz mladenačkih grla nakon što je odsvirao hit Sergija Pavata 'Noći istarske'. Imali su domaćini na kraju velikog razloga za slavlje u istočnom dijelu Velike Gorice, a glavni i omiljeni postao je grill majstor čija je ploča za kotlete i ostale delicije bila premala.

Uz baklje na tribinama i stihove pjesme "nek se slavi, pjeva i veseli uz vas je uvijek Kurilovec cijeli, nikome na svijetu danas ljepše nije", igrači su herojski ispraćeni prema svlačionici.

Ovim uspjehom Kurilovec je izjednačio pothvat Vinogradara iz Mladine, koji je 2014. godine također kao četvrtoligaš eliminirao Slaven Belupo, kojeg je vodio Elvis Scoria, rezultatom 3:0.