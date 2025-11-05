Blamaža stoljeća: Istra 1961 srušena od četvrtoligaša!

Četvrtoligaš Kurilovec priredio je veliko iznenađenje svladavši Istru rezultatom 2:1 te se senzacionalno plasirao u četvrtfinale Hrvatskog kupa.

Kurilovec je već u prvom poluvremenu vodio s dva pogotka prednosti. Golove su zabili Pršir i Furmek, da bi za Istru tek u drugoj polovici drugog poluvremena zabio Lawal i donio, na kraju se ispostavilo, lažnu nadu za pulski sastav.

Za momčad iz Pule ovo je jedan od najtežih poraza u klupskoj povijesti, a Kurilovcu će ova pobjeda zasigurno ostati upisana kao najveći uspjeh otkako klub postoji.

Kurilovec, koji se natječe u Trećoj nogometnoj ligi – Centar, pokazao je da u nogometu razlike u rangu natjecanja ponekad ne znače ništa.

