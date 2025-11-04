Superračunalo: Evo kakve šanse ima Dinamo, a kakve Hajduk. Vukovar ispada, a u Europu ide...

Prema profilu Stats Rocket na X-u (nekadašnjem Twitteru) prvak Hrvatske trebao bi biti Dinamo. Do tog su zaključka došli nakon što su u superračunalo ubacili sve parametre iz prvih 12 kola te odradili 10 tisuća simulacija.

Superračunalo je onda izračunalo tko će biti prvak na temelju dosadašnjih rezultata i igre te je došlo do zaključka da trenutno drugoplasirani Dinamo ima 76 % šansi da završi prvi. Prvoplasirani Hajduk ima 20 % šanse da bude prvak, dok branitelj naslova Rijeka ima nešto više od jedan posto šanse da obrani titulu. Zanimljivo je napomenuti i da, ako Hajduk uspije osvojiti 74 boda, onda mu šanse značajno rastu te tada ima preko 50 % šanse da bude prvak. Ako je za vjerovati superračunalu, četvrti klub „velike četvorke”, Osijek, jedini je koji ima veće šanse ispasti iz lige nego je osvojiti. Naime, dok Riječani imaju jedan posto šanse biti prvaci, a 0,75 % šanse biti posljednji, Osječani imaju 0,07 % šanse osvojiti ligu, dok je šansa da ispadnu iz nje veća od šest posto.

Što se tiče klubova izvan „velike četvorke”, ako superračunalo dobro prognozira rezultate, najviše razloga za sreću imat će Istrijani, koji bi po simulaciji, nakon odigrane trećine prvenstva, trebali završiti četvrti i tako izboriti Europu po prvi put u povijesti. Veće šanse za Europu nego za ispadanje imaju još i Lokomotiva, Slaven Belupo i Varaždin, ali i Osijek i Gorica, koji su ipak puno bliži ispadanju od ostalih. Simulacija kaže da će zadnji biti Vukovar, koji ima 80 % šanse ispasti iz lige.

<iframe id="sofa-standings-embed-48-76980" src="https://widgets.sofascore.com/hr-HR/embed/tournament/48/season/76980/standings/HNL%2025%2F26?widgetTitle=HNL%2025%2F26&showCompetitionLogo=true" style=height:723px!important;max-width:768px!important;width:100%!important; frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

<div style="font-size:12px;font-family:Arial,sans-serif;text-align:left">

Tablice omogućuje <a target="_blank" href="https://www.sofascore.com/hr/turnir/nogomet/croatia/hnl/170#id:76980">Sofascore</a>

</div>

