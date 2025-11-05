Krema domaće scene na reviji u Zadru: Laura Prgomet smješkala se u društvu Nevena Ciganovića

Terminal Luke Zadar je prema pisanju portala eZadar bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a publika je s oduševljenjem pratila svaku kolekciju. Revije su održane u jedinstvenom prostoru zadarske luke, čiji je industrijski ambijent dao poseban vizualni pečat cijeloj večeri. Jesensko izdanje modne manifestacije ModenA u luci Zadar pokazalo je da je ovaj projekt odavno prerastao lokalne okvire.

Revija modnih kolekcija okupila je vrh modne scene od dizajnera i modela do agenata i ljudi iz beauty industrije.

Dolazak modne agentice Tihane Harapin Zelepugin, kao i modnog stilista Nevena Ciganovića (55) i bivše kandidatkinje RTL-ovog showa ''Gospodin svršeni'' Laure Prgomet, bio je jasan znak da Zadar ima ozbiljan modni projekt.

