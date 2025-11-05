Kao da se spremaju za rat! Policija upala u romsko naselje kod Novog Mesta: Dočekao ih cijeli arsenal

Nakon što su se u romskom naselju Žabjak čuli pucnjevi, kriminalisti su proveli istragu, pronašli čahure različitih kalibara i locirali tri osumnjičenika. U vrijeme dok su čekali nalog za pretragu kuće, primili su poziv građanina kojega je sumještanin sa sinovima tjelesno ozlijedio. Pokazalo se da je počinitelj jedan od osumnjičenih koji su prije nekoliko dana pucali u zrak. 38-godišnjak i njegov maloljetni sin su privedeni. Tijekom pretrage kuće zaplijenjene su tri pištolje, sačmarica i automatska puška M70, kao i 776 komada streljiva, piše 24ur.com

Na Policijskoj upravi Novo mesto predstavili su uspješnu kriminalističku istragu kaznenog djela izazivanja opće opasnosti, kaznenog djela nasilništva i kaznenog djela nedopuštene proizvodnje i prometa oružja ili eksploziva.

Kako je rekao Matjaž Štern, pomoćnik voditelja Sektora kriminalističke policije PU Novo mesto, 28. listopada oko 20:30 sati Operativno-komunikacijski centar (OKC) primio je više poziva građana u blizini naselja Brezje-Žabjak u Novom mestu da se u naselju čuju pucnjevi. U isto vrijeme primili su i poziv građanina da su ti meci najvjerojatnije oštetili krov na njegovoj obiteljskoj kući.

Na teren su odmah upućeni policajci i kriminalisti koji su pregledali područje i locirali navodno mjesto pucnjave, odnosno mjesto počinjenja kaznenog djela izazivanja opće opasnosti. Na mjestu su pronašli i osigurali više čahura oružja različitih kalibara. Pregledali su i širu okolinu, osigurali područje i obavili očevid na oštećenom krovu kod oštećenog građanina. Utvrđeno je oštećenje crijepa koje bi, prema veličini i obliku, doista moglo nastati od metka iz vatrenog oružja.

Pronašli tri osumnjičenika

Pokrenuta je kriminalistička istraga, u naselju Brezje policajci su uspjeli locirati mjesto pucnjave. Obavili su očevid, osigurali predmete i identificirali tri osumnjičenika – 35-godišnju ženu, 48-godišnjeg muškarca, njezina partnera, i 38-godišnjeg počinitelja. Pojedini osigurani tragovi poslani su na daljnju istragu u Nacionalni forenzični laboratorij (NFL).

Na temelju svih prikupljenih dokaza s mjesta kaznenog djela, nadležnom Okružnom državnom tužiteljstvu (ODT) Novo mesto podnijeli su prijedlog za izdavanje naloga za kućnu pretragu kod 48-godišnjeg osumnjičenika, 38-godišnjeg osumnjičenika i 35-godišnje osumnjičenice zbog kaznenog djela izazivanja opće opasnosti.

Muškarac (38) i njegovi sinovi pretukli građanina

2. studenoga, dok su policajci čekali nalog za pretragu kuće, primili su poziv građanina iz spomenutog naselja da su ga sumještanin i njegovi sinovi pretukli. Policajci su građanina pronašli na mjestu događaja, a zbog ozljeda je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu Novo mesto. Trojica su ga napala – srušili ga na tlo, pretukli i ozlijedili.

Daljnjim prikupljanjem obavijesti policajci su identificirali počinitelje – 38-godišnjeg muškarca i njegove sinove. Njega i jednoga njegova maloljetnog sina lišili su slobode i odredili im policijsko zadržavanje.

Utvrđeno je da je 38-godišnji nasilnik osumnjičen i za kazneno djelo izazivanja opće opasnosti od 28. listopada, pa su kriminalisti ODT-u Novo mesto podnijeli dopunu prijedloga za izdavanje naloga za kućnu pretragu.

Zaplijenjene tri pištolje, sačmarica i automatska puška

4. studenoga u ranim jutarnjim satima u naselju je provedena kućna pretraga kod 38-godišnjeg osumnjičenika, 35-godišnje osumnjičenice i 48-godišnjeg osumnjičenika.

„Pronašli smo i zaplijenili više komada nelegalnog oružja i streljiva – tri pištolja, jedan čak s prigušivačem, sačmaricu s montiranom optikom i automatsku pušku M70, kao i 776 komada raznog streljiva“, naveo je Štern.

Svi predmeti su istoga dana poslani na vještačenje u Nacionalni forenzični laboratorij, gdje će se pokušati utvrditi porijeklo oružja i je li ono korišteno u još nekom kaznenom djelu.

Protiv osumnjičenika će, nakon prikupljenih obavijesti i dovršene istrage, Okružnom državnom tužiteljstvu Novo mesto biti podnesene kaznene prijave za kazneno djelo izazivanja opće opasnosti (Kazneni zakon predviđa kaznu zatvora do pet godina), kazneno djelo nasilništva (kazna zatvora do tri godine) i kazneno djelo nedopuštene proizvodnje i prometa oružja ili eksploziva, za koje je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

U istrazi i predstavnik Roma koji je Pirc Musar dao obećanje

Prema našim informacijama i informacijama portala Necenzurirano, kriminalisti su pretragu kuće obavili kod predstavnika romske zajednice Zorana Grma, koji se u subotu sastao s predsjednicom Republike Natašom Pirc Musar i „obećao joj da će pokušati učiniti sve kako bi se u romskim naseljima prekinulo s pucnjavama i nasiljem“. No, kao i neki drugi Romi posljednjih dana, istaknuo je da djela pojedinaca nisu djela cijele romske zajednice.

„Nadam se da će oni Romi koji to rade poslušati svoje vođe i održati dano obećanje“, rekla je predsjednica. Od predstavnice Romkinja dobila je i jamstvo da će, u dogovoru s drugima, raditi na tome da Romi šalju svoju djecu u školu.

Grm je potom na svom profilu na Facebooku potvrdio da je kod njega obavljena kućna pretraga. Uz to je napisao da je pretraga bila nezakonita jer, kako tvrdi, nije počinio nikakvo kazneno djelo. Negirao je i da mu je policija zaplijenila oružje. „Policija je pronašla samo dalekozor u blizini stambenog kontejnera, koji uopće nije bio moj“, napisao je.

Na tužiteljstvu u Novom mestu zaprimljena prijetnja o opasnom predmetu

Na Okružnom državnom tužiteljstvu u Novom mestu, u ulici Vrhovčeva, danas su od nepoznate osobe zaprimili prijetnju da se u zgradi nalazi opasan predmet. Policajci su osigurali područje i provode prve hitne mjere predviđene u takvim slučajevima, rekli su u PU Novo mesto.

Štern je u izjavi rekao da su evakuirali zgradu sa svim zaposlenima. Još uvijek traje protueksplozivni pregled koji provodi policijska protubombna jedinica.