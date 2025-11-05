Sjećate li se legendarne mame Lois iz 'Malcolma u sredini'? Danas izgleda nevjerojatno drugačije

Glumica Jane Kaczmarek rodila se 21. prosinca 1955. u Milwaukeeju, u Wisconsinu u Sjedinjenim Američkim Državama. Od malih nogu pokazivala je sklonost glumi, a ta strast ju je dovela do diplome kazališne umjetnosti na Sveučilištu Wisconsin –Madison i kasnije magistarskog studija na prestižnoj Školi dramske umjetnosti Sveučilišta Yale.

Svoju ranu karijeru gradila je na televiziji i kazalištu tijekom 1980-ih i 1990-ih, s manjim ulogama u serijama poput St. Elsewhere i filmovima poput Pleasantville. Pravu popularnost stekla je 2000. godine ulogom Lois Wilkerson u hit sitcomu Malcolm in the Middle, a za tu ulogu bila je sedam puta nominirana za Emmy.

Privatno, Jane je bila u braku s glumcem Bradleyjem Withfordom (66) od 1992. do 2010. godine. Par je dobio troje djece: Frances, Georgea i Mary Louisu. Tijekom braka, oboje su sudjelovali u humanitarnim projektima, uključujući aukcije odjeće slavnih za pomoć djeci. Danas Jane povremeno glumi, najčešće u kazalištu i manjim televizijskim projektima te živi u Kaliforniji.