Evo zašto je bolje da Dominik Livaković ne nastupi za Gironu

Dominik Livaković, vratarska jedinica hrvatske nogometne reprezentacije, u nezahvalnoj je situaciji zbog koje je možda i bolje da ne zaigra za španjolskog prvoligađa Gironu. Naime, zbog pravila FIFA-e koje dozvoljava igraču da nastupi za samo dva kluba u istoj sezoni mogli bi stvarati probleme našoj reprezentativnoj jedinici.

Sve o situaciji Dominika Livakovića u Gironi čitajte na portalu Net.hr.

Bivši vratar Dinama, Dominik Livaković, ovog je ljeta u sam smiraj prijelaznog roka napustio turski Fenerbahçe koji se pojačao brazilskim reprezentaticem Edersonom te zamjenio Istanbul Katalonijom, točnije Gironom. Livaković je taj transfer napravio kako bi igrao i bio u što boljoj formi za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, no to se pokazalo kao krivi potez budući da ne brani.

"Ja sam pomogao, ja sam zvao klub, trener i cijeli klub su toliko inzistirali na njemu. Dečko se odriče ogromne zarade, da bi došao i branio, jer reprezentacija mu je najbitnija stvar na svijetu" rekao je nedavno Andy Bara u Podcast Inkubatoru o tome kako je došlo do tog transfera. U istom je intervjuu Bara prozvao Gironine čelnike rekavši kako mu nije jasno zašto ne brani.

Te su izjave Bare izašle u španjolske medije čiji su novinari prenijeli što je Bara rekao sportskom direktoru Girone Quiqueu Carcelu koji je odmah dao rezolutan odgovor:

POGLEDAJTE VIDEO: Livaković se sprema za debi: 'Moji su ciljevi uvijek visoki, tako će biti i ovdje'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ja nikad nisam nekome obećao da će doći ovdje i imati sigurno mjesto. Ne znam što je njegov agent govorio u Hrvatskoj, ali nije istina da sam mu to obećao. Pojavila se opcija da potpišemo Livakovića i nismo oklijevali. Nije došao sa zagarantiranim mjestom. Kao i svi, za njega se mora izboriti".

Kako stvari stoje Livakoviću je možda bolje i da ne stane na vrata Girone jer su FIFA-ina pravila jasna - smije se igrati samo za dva kluba u istoj sezoni. Budući da je Livaković odigrao 180 minuta za Fenerbahçe u ovoj sezoni možda je i bolje da ne nastupi u Gironi i na zimu pronađe klub u kojemu će zaista braniti.

Inače mu za ovu sezonu ostaju samo dvije opcije - Girona i Fenerbahçe. Što se tiče drugih opcija u slučaju da se strpi na klupi do zime, uvijek se nameće opcija povratka u Dinamo čiji su ga navijači prizivali i ovoga ljeta. Dominik Livaković bi se htio vratiti u Dinamo ako mu to jamči povratak na gol i vratarskoj stabilnosti u obliku stalne minutaže kakvu prvi golman nekog kluba ima, a Ivan Nevistić, trenutni prvi golman zagrebačkih plavih, nije u formi, ne brani dobro, na udaru je kritika i jasno da Dinamu treba vratar poput Dominika Livakovića. Nije nemoguće da Dominik Livaković na zimu završi u Dinamu, ali za to bi morao raskinuti ugovor s Gironom.

Podsjetimo, Livaković je prilikom transfera iz Dinama u Fenerbahçe dobro branio, no kasnije se ozljedio i ispao iz konkurencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa s Dominikom Livakovićem u Gironi?