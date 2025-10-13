Andy Bara u šoku zbog situacije u kojoj je Livaković: 'Reći ću vam što je najluđe'

Dominik Livaković jedna je od nekoliko briga Zlatka Dalića kada je riječ o bitnim igračima hrvatske reprezentacije.

Uspio je Livi ljetos promijeniti sredinu s namjerom kako će braniti, što je najvažnije za svaklog golmana, ali nakon što je stigao u Gironu mjesto među stativama nije pronašao.

Trener Girone odlučio je vjerovati Paulu Gazzanigi, a Livaković je nakon turske dekice zadužio i španjolsku. Šokiran ovakvim raspeltom je i Andy Bara, čovjek kojemu Livaković najviše može zahvaliti što je u zadnjim trenucima roka uspio napustiti Tursku i ostvariti transfer.

'Reprezentacija mu je sve'

"Ja sam pomogao, ja sam zvao klub, trener i cijeli klub su toliko inzistirali na njemu. Dečko se odriče ogromne zarade, da bi došao i branio, jer reprezentacija mu je najbitnija stvar na svijetu. I apsolutno radi odluku za koju mu ja kažem: "Mislim da je ispravna i svaki ti čast". I jednostavno dolazi trener i odjednom – ništa. Znači fascinantno. Kažem, "Hajde, prvu nije branio, tek je došao, iduću će. I kada su izgubili 4-0 pa sam vidio da ne brani iduću, ja sam se smrznuo. Kažem, što je ovo sada? Što je najluđe u tom transferu, oni pitaju koliko je transfer da ga kupe. Ja se smijem, pitaš da ga kupiš, a ne brani ti", ispričao je Bara u gostovanju na Podcast Inkubatoru.

Livaković bi, u slučaju da ostane na nula minuta za Gironu, u zimskom prijelaznom roku mogao promijeniti klub, a vidjet ćemo hoće li trener Girone 'omekšati' budući da je nedavno na pitanje oko Livakovića odgovorio: Livaković će braniti, ili neće, kad ja tako kažem".

Možemo samo poželjeti sreću Liviju koji je svojim obranama zadužio reprezentaciju i koga bi svi željeli vidjeti na pravoj razini s pravom minutažom u pravom klubu.

