Zlatko Dalić otkrio tko će braniti protiv Gibraltara: Jedinica Vatrenih je glavna tema

Hrvatska u nedjelju od 20:45 u Varaždinu igra protiv Gibraltara u sklopu Kvalifikacija za SP 2026. godine.

Samo tri dana nakon utakmice bez golova u Pragu protiv Češke, Vatreni imaju priliku za tri boda koja bi ih dovela na samo mali koračić od plasmana na najveću svjetsku nogometnu smotru.

Do kraja kvalifikacija Hrvatska nakon Gibraltara ima još domaću utakmicu protiv Farskih Otoka te u zadnjem kolu gostujuću kod Crne Gore. Iz spomenute tri utakmice trebaju nam dvije pobjede, a za očekivati je kako bi prvo mjesto mogli osigurati prije puta u Crnu Goru.

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

Utakmicu s Gibraltarom na konferenciji za medije najavio je izbornik Zlatko Dalić. uz koga je na početku bio i Mateo Kovačić, koji se nakon dugog oporavka vratio na teren.

"Svaki dan mi je sve bolje i sve lakše. Osjećam se bolje uz ovakvo okruženje u reprezentaciji. Nadam se da ću hvatati formu što prije. Najbitniji je naš pristup protiv Gibraltara. Svaka je utakmica teška. Sigurno je da smo favoriti, ali s nikim nije lako igrati. Oni su isto iz godine u godinu sve bolji i bolji. Bitno mi je da sutra dobijem priliku, stvarno se bolje osjećam."

"Uvijek je lijepo doći u Varaždin. Posebno nam je drago zbog izbornika kome čestitam. Nadam se da ćemo i zbog izbornika u njegovom gradu biti posebno dobri."

Riječ je dobio i izbornik, a Mateo se otišao pripremiti za trening.

"Moja želja je bila da 101. utakmica bude u mom Varaždinu. Hvala Savezu što mi je ispunio tu želju. Lijepo je biti ovdje, ali meni je ipak važnije da mi ostvarimo plasman na Svjetsko prvenstvo. Malo smo proslavili ovu obljetnicu, ali pred nama je sutra utakmica i to je jedino važno."

Otkrio je i izbornik kako će protiv Gibraltara napravit promjenu na golu.

"Branit će Kotarski sutra."

Luka Vušković je vraćen mladoj reperzentaciji.

"Mi smo imali plan da Luka igra protiv Gibraltara pa da onda ode u mladu reprezentaciju. Međutim, pravila su takva da moraju proći puna dva dana, a to nije slučaj pa smo onda odlučili da odmah ode. Pričali smo naravno s Lukom i on je to mirno prihvatio. Znamo da nije lako odlaziti iz A reprezentacije u mladu, ali s njim neće biti problema."

