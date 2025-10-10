KAPETAN PRIČA /

Luka Modrić poslao snažne poruke nakon Praga: Jedna je za Dalića, a dotaknuo se i Reala

Luka Modrić poslao snažne poruke nakon Praga: Jedna je za Dalića, a dotaknuo se i Reala
Foto: Šimánek Vít/Čtk/profimedia

Luka se u svom obraćanju dotaknuo 'svačeg po malo'

10.10.2025.
22:43
SPORTSKI.NET
Šimánek Vít/Čtk/profimedia
Hrvatska je u Pragu odigrala bez golova i tako uzela novi bod u Kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u Meksiku, SAD-u i Kanadi. 

Stigla je reprezentacija u Varaždin gdje čeka utakmicu protiv Gibraltara u nedjelju, a sada se oglasio i Luka Modrić

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

"Korak bliže našem cilju!", napisao je kapetan uz emotikone mišića i molitve te uz srce stavio Iznad svih Hrvatska. 

Stavio je i tri fotografije s utakmice u Pragu, a u story sliku s Mateom Kovačićem te sliku iz svlačionice kojom je čestitao 100. utakmicu Zlatku Daliću

Nakon toga i po jednu za Milan na kojoj stoji u čemu je sve najbolji kada je riječ o Serie A, ali i jednu na kojoj je Hugo Fernandez, čudo od djeteta u Realu koji je Luku podsjetio na njega. Story možete pogledati OVDJE

A post shared by Luka Modric (@lukamodric10)

POGLEDAJTE VIDEO: Prag je 'zaboravljen': Vatreni u Varaždinu razmišljaju isključivo o nova tri boda

Luka ModrićHrvatska Reprezentacija
