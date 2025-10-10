Vatreni oduševili Varaždin otvorenim treningom: Svi komentiraju novi imidž koji sprema Gvardiol

Hrvatski nogometni reprezentativci Petar Sučić i Kristijan Jakić dan nakon remija u Pragu protiv Češke, a dva dana uoči dvoboja s Gibraltarom u Varaždinu u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo sljedeće godine.

Hrvatski reprezentativci su na otvorenom treningu oduševili okupljene, a uz nasimjana lica su odradili zagrijavanje i trčanje. Posebno je za oko zapeo novi imidž Joška Gvardiola koji 'pušta kosu' i već se sad nazire 'look' koji bi mogao biti spreman taman za SP, uz nadu kako ćemo se tamo i plasirati.

Sučić se prvo osvrnuo na utakmicu u Pragu:

"Bila je to tvrda, teška utakmica. Znali smo da će Česi ići na prekide i duge lopte, mislim da smo ih ostavili bez ijedne prave prilike, a na kraju smo mi imali četiri, pet dobrih šansi. Htjeli smo pobijediti, ali na kraju smo sretni da smo ostali neporaženi i napravili korak smo bliže Svjetskom prvenstvu", rekao je veznjak Intera koji je prokomentirao i igranje u paru s Lukom Modrićem:

"Jedva čekam svaku sljedeću zajedničku utakmicu. Naravno da je gušt igrati s Modrićem jer te učini još boljim igračem, nego što jesi. I mi koji igramo s njim želimo na terenu dati sve od sebe da mu što više olakšamo posao. Zasad nam dobro ide".

U najavi utakmice protiv Gibraltara Sučić je bio kratak:

"Bitno je zabiti što prije, da se oni otvore. Vjerujem da neće biti problema, svi želimo pobjedu i plasman na Svjetsko".

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

Iako je po vokaciji zadnji vezni, Jakić se u posljednjim utakmicama u dresu reprezentacije dobro snašao na poziciji desnog braniča.

"Pokušavam pomoći momčadi gdje god treba, odgovara mi ta pozicija. U klubu smo imali problema sa stoperima pa sam uskočio, osoba sam koja igra za momčad, ne za sebe. U reprezentaciji sam također spreman zaigrati na bilo kojoj poziciji. Reprezentacija je nešto posebno", rekao je Jakić koji je dao svoje viđenje utakmice u Pragu:

"Bod nije bio primarni cilj, ali i on je dobar u ovoj situaciji. Prvo poluvrijeme je bilo malo lošije, drugo malo bolje, ali to je uvijek tako u gostima. U nedjelju igramo kod kuće i imamo novu priliku uzeti tri boda."

Sljedeći protivnik je Gibraltar:

"Išli smo i protiv Češke na tri boda, ići ćemo i protiv Gibraltara. Ti su nam bodovi važni da mirnije uđemo u domaću utakmicu s Farskim otocima. Cijeli fokus je na utakmicu s Gibraltarom, samo tri boda dolaze u obzir. Najvažnije je da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo, vjerujem da ćemo za dva dana napraviti veliki korak prema tom cilju. Danas je teško probiti bilo koju reprezentaciju. Dok ne zabiješ prvi gol, uvijek je napeto. No, kod kuće igramo, atmosfera je na našoj strani i ne bi trebalo biti problema."

Hrvatska je na vrhu skupine L sa 13 bodova iz pet susreta, isti broj bodova, ali iz utakmice više ima druga Češka. Slijede Farski otoci s devet, Crna Gora sa šest i Gibraltar bez bodova.

Izravni plasman na SP izborit će pobjednik skupine.

