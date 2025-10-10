Prije 20 godina bila je neprepoznatljiva: Danas bivša supruga NBA legende ljubi 20 godina mlađeg!

Larsa Pippen, bivša supruga NBA legende Scottieja Pippena, već godinama je u središtu pozornosti — kako zbog svoje karijere u reality televiziji, tako i zbog burnog ljubavnog života. Iako ima 50 godina, Larsa i dalje intrigira javnost, a njezina životna priča zvuči kao scenarij za film.

Rođena u Chicagu, Larsa je 1997. godine, s tek 23 godine, stala pred oltar s tadašnjom zvijezdom Chicago Bullsa Scottiejem Pippenom. U braku su dobili četvero djece – sinove Scottyja Jr., Prestona i Justina te kćer Sophiju. Najstariji sin, Scotty Pippen Jr., danas nastupa u NBA ligi.

Njihov brak, pun uspona i padova, završio je službenim razvodom 2021. godine, nakon gotovo dva desetljeća zajedničkog života. Iako su više puta pokušali izgladiti odnose, na kraju su se razišli mirno i bez skandala.

Od „kućanice iz Miamija“ do poslovne žene

Larsa se svjetskoj javnosti prvi put predstavila u reality showu The Real Housewives of Miami, gdje se pojavila još 2011. godine. Brzo je postala jedno od prepoznatljivih lica emisije, a uz televizijsku karijeru pokrenula je i vlastiti brend nakita Larsa Marie, te investirala u luksuzni brend tekile OLUJO.

Aktivna je i na društvenim mrežama, gdje često dijeli detalje iz privatnog života, a otvoreno vodi i OnlyFans profil, zbog čega je redovito u središtu pažnje.

Veza koja je šokirala NBA svijet

Nakon razvoda od Pippena, Larsa nije otišla daleko od košarke zaljubila se u Marcusa Jordana, sina još jedne NBA ikone, Michaela Jordana. Ironično, njih dvojica – Pippen i Jordan – bili su legendarni suigrači iz šampionskih dana Chicago Bullsa.

Larsa i Marcus prvi su put viđeni zajedno u rujnu 2022. u Miamiju, a godinu kasnije potvrdili su vezu na Instagramu. No, odnos je bio turbulentan. Često su prekidali i mirili se, a u ožujku 2024. Larsa je konačno potvrdila prekid.

“Navikla sam se biti sama. Kad ste s pogrešnom osobom, shvatite da vam je bolje bez toga. Čak su mi i djeca govorila da prekinem tu vezu jer su vidjela da nije dobra za mene,” izjavila je tada.

Veza je bila toliko izložena javnosti da je čak i Michael Jordan, Marcov otac, navodno izrazio nezadovoljstvo medijskom pažnjom i Larsonim izjavama o privatnim stvarima.

Nova ljubav – 20 godina mlađi košarkaš

Larsa danas ponovno ljubi – ovog puta 20 godina mlađeg bivšeg košarkaša Jeffa Cobyja. Riječ je o američko-haitijskom sportašu koji je nastupao za sveučilište Columbia, a kasnije igrao u G ligi i inozemstvu.

Par je svoju vezu potvrdio u travnju 2025. kada su zajedno stigli na premijeru filma The Accountant 2 u Los Angelesu. Od tada se ne skrivaju – često objavljuju zajedničke fotografije i ne ustručavaju se pokazati nježnost u javnosti.

Larsa Pippen i dalje nosi prezime bivšeg supruga, no njezin život danas izgleda potpuno drugačije. Od supruge NBA zvijezde do samostalne poduzetnice i televizijske ličnosti – Larsa se ponovno našla u centru pažnje, ovaj put sa 20 godina mlađim partnerom i, kako kaže, „više mira nego ikad prije“.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić odgovorio na pitanje koji bi savjet dao Daliću za 100. nastup