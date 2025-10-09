Hrvatski navijači uz ražanj napravili potpunu ludnicu: Stigle trube, a padaju i poljupci pod zastavom

Hrvatski navijači odlično se zabavljaju u Pragu uoči susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Hrvatska je za ogled na sjajnom zdanju praške Slavije, Fortuna Areni, dobila 900 ulaznica od nešto manje od dvadeset tisuća koliko ima mjesta. Međutim, na utakmici se očekuje daleko više hrvatskih navijača.

U središtu grada nije se previše osjetila "navijačka groznica". Glavne praške atrakcije "opsjedali" su brojni turisti, većina nije niti znala da se u gradu igra utakmica koja će možda odlučiti o putniku na Svjetsko prvenstvo.

Niti domaća javnost nije euforična. Pitanje nove češke vlade, velika sudačka pogreška u praškom derbiju te sve manji broj čeških hokejaša u NHL-u, glavne su teme dana, uz češko-hrvatski dvoboj na Fortuni.

Nedavni žestoki derbi između ljutih rivala Sparte i Slavije nije imao pobjednika (1-1), ali je donio cijeli niz kontroverznih trenutaka i žustrih situacija.

Navijači Slavije, bili su ljuti na suca što nije isključio Patrika Vydru, dok su igrači Sparte uzalud tražili jedanaesterac. Susret je završio sa 33 prekršaja, osam žutih i jedan crveni karton.

Uz glavnog suca Jana Všetečku, pogriješio je i video sudac Karel Rouček, koji je trebao ukazati na prekršaj za isključenje. Nakon utakmice, u intervjuu za Oneplay Sport, priznao je da je trebao pokazati domaćem veznjaku drugi žuti karton. Oglasila se i Sudačka komisija koja je zaključila kako je "Vydra trebao dobiti crveni karton u derbiju".

Slavia, koja je teško oštećena, traži da se snimka komunikacije s VAR-om objavi javno.

Mnogo medijske pažnje izaziva i početak nove NHL sezone u kojoj će sudjelovati 19 čeških hokejaša što je najmanje od 1994. Česi će u najjačoj hokejaškoj ligi imati sedam vratara, tri braniča i devet napadača. Zanimljiv je i podatak kako će Česi u AHL-u imati 31 hokejaša.

"Interes za češke igrače već dugo opada, a krivulja razvoja ide prema dolje," zabrinuti su mediji za možda i najpopularniji sport u Češkoj. Dani kada je NHL u sezoni 2003/04. imao preko stotinu čeških igrača odavno su zaboravljeni, kažu nam domaćini.

Nekoliko sati prije početka utakmice, hrvatski navijači okupirali su praške pivnice, a najviše ih se okupilo u jednom irskom pubu u središtu grada gdje je organizirano zajedničko druženje. Za hrvatske navijače nema dvojbi oko toga tko će putovati u SAD, Meksiko i Kanadu.

"Idućeg ljeta će se dizati krediti za Ameriku," kazala nam je skupina mladića iz Zagreba koja je u Prag stigla u srijedu.

"Niti jedne sekunde ne dvojimo tko će na Svjetsko prvenstvo, Hrvatska naravno," dodali su.