Poznati se okupili na premijeri filma 'Žene, luđaci i malo dobrih pedera': Pogledajte tko je došao

Premijera dugometražnog igranog filma "Žene, luđaci i malo dobrih pedera" u režiji Ivana Salaja održana je 9. listopada u zagrebačkom Cinestaru Branimir Mingle Mall, gdje je privukla brojne ljubitelje domaće kinematografije, članove filmske ekipe i poznate uzvanike.

Film, nastao prema istoimenoj autobiografskoj knjizi Roberta Roklicera, donosi sirov, iskren i humorom prožet prikaz autorove osobne borbe. U središtu radnje nalazi se pisac Robert, kojega tumači Filip Detelić, a koji se nakon životnog i profesionalnog posrnuća u nekoliko intenzivnih dana suočava s nizom emotivnih i kaotičnih situacija.

Uz Detelića, u filmu nastupa niz istaknutih glumaca domaće scene – Živko Anočić, Romina Tonković, Dora Dimić Rakar, Sanja Milardović, Ana Maras Harmander, Frano Mašković, Janko Popović Volarić, Franjo Dijak te Anja Šovagović Despot. Upravo su glumice Sanja Milardović, Barbara Nola, Judita Franković i Anja Šovagović Despot svojim pojavljivanjem na premijeri privukle veliku pažnju okupljenih.

Redatelj i scenarist Ivan Salaj predstavio je projekt zajedno s producentom Zoranom Živkovićem i članovima produkcijske kuće Plavi mjesec. Posebno su istaknuli važnost autentične glazbe braće Alena i Nenada Sinkauza, kamere Slobodana Trninića te prepoznatljivog poetskog rukopisa Roberta Roklicera, kojemu je ovo djelo ujedno i posveta.