Odjenule se kao za modnu pistu: Samozatajne dame bile su pravo osvježenje u Karlovcu

Stigla nam je sredina tjedna, a s obzirom na kišu i hladno vrijeme posljednjih dana, lijepo vrijeme u Karlovcu mnogi su iskoristili za šetnju, druženje, ali i toplu šalicu kave. Neke djevojke pokazale su i odličan stil odijevanja pa su se tako u moru Karlovčana i Karlovčanki istaknule dvije dame koje su prošetale u poslovnim outfitima. Besprijekornim stilom su privukle pažnju, a kako je izgledala karlovačka špica, pogledajte u našoj galeriji na fotografijama KAportala.