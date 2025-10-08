Uznemirujući prizori na A3! Otkrili kako je došlo do nesreće: Bugarin u BMW-u ubio Hrvata

Završio je očevid teške prometne nesreće na autocesti A3 kod Lužana u kojoj je u srijedu poginuo hrvatski državljanin.

Prema dosad prikupljenim informacija, vozač automobila marke BMW bugarskih registracija kojeg je vozio Bugarin (1979.) skrenuo je udesno, udario u zaštitnu ogradu, a potom u zanošenju autom udario u u betonski odbojnik i prešao na prometni trak za vozila iz suprotnog smjera.

Tim trakom tada se kretalo vozilo marke Škoda Octavia hrvatskih registarskih oznaka, kojeg je vozio Hrvat rođen 1983. godine. Nakon udara, Hrvat je umro u prometnoj nesreći, priopćilo je na svojim stranicama Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu.

Četiri osobe ozlijeđene

Ozljede su zadobile još četiri osobe iz oba vozila. Kao što je RTL Danas ranije doznao, troje je prevezeno je u Opću bolnicu Dr. Josip Benčević - Slavonski Brod, a iz bolnice su nam rekli da ozlijeđeni 'imaju kontuzije po cijelom tijelu, da su stabilno i na liječničkoj obradi'.

Jednog pacijenta helikopter je prevezao u KBC Osijek, a Ravnateljstvo bolnice potvrdilo nam je da je stabilno te da se trenutačno nalazi izvan životne opasnosti.

Podsjetimo, Policijska uprava brodsko-posavska kazala je da su dojavu zaprimili oko 6.50 sati, a na lice mjesta pojurili su policajci, Hitna, vatrogasci i helikopter.