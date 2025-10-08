Sudar tri vozila na A3: Jedan poginuli, četvero ozlijeđenih! 'Imaju kontuzije po cijelom tijelu'

Jedna je osoba poginula, a četiri su zadobile ozljede u srijedu ujutro u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 kod Slavonskog Broda.

RTL Danas neslužbeno doznaje da su u nesreći sudjelovala tri vozila, od koje je jedno stranih registarskih oznaka.

Doznajemo stanje ozlijeđenih

Ozlijeđene osobe primile su adekvatnu liječničku pomoć. Troje pacijenata prevezeno je u Opću bolnicu Dr. Josip Benčević - Slavonski Brod, a iz bolnice nam kažu da ozlijeđeni "imaju kontuzije po cijelom tijelu, da su stabilno i na liječničkoj obradi".

Jednog pacijenta helikopter je prevezao u KBC Osijek, a Ravnateljstvo bolnice potvrdilo nam je da je stabilno te da se trenutačno nalazi izvan životne opasnosti.

Oglasila se policija

Podsjetimo, Policijska uprava brodsko-posavska kazala je da su dojavu zaprimili oko 6.50 sati, a na lice mjesta pojurili su policajci, Hitna, vatrogasci i helikopter.

Promet je sve do 8.25 sati bio zatvoren u oba smjera, nakon čega je pušten usporeno jednim trakom - iz smjera zapada prema istoku, u zoni izvođenja radova. Policija dodaje da će promet iz smjera istoka prema zapadu biti zatvoren dok ne završi očevid te dodaje da policajci promet na čvoru zapad (Slavonski Brod) preusmjeravaju alternativnim smjerovima.

Očevid, poslije kojeg će policija dati izjavu medijima, na mjestu događaja prometne nesreće provodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva uz asistenciju policije.

