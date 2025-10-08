Doznajemo detalje teške prometne nesreće na A3: Ima mrtvih, sletio i helikopter

Jedna osoba poginula je u srijedu ujutro u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 kod mjesta Lužani.

Policijska uprava brodsko-posavska kazala je da su dojavu zaprimili u 6.51 sati. Dodaju da su nastale velike gužve te da se promet preusmjerava na Lužane.

SiB.hr piše da je promet u prekidu oba smjera, a na teren je pojurilo više vozila Hitne pomoći i policije. Na lice mjesta također su stigli vatrogasci, ali i medicinski helikopter.

Vozači stoje u redovima

SiB.hr dodaje da vozači stoje u redovima te da se još ne zna kada će promet ponovno krenuti.

Vozačima se savjetuje da koriste alternativne puteve.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je više nasilja među djecom: Od početka godine prijavljeno gotovo 1000 slučajeva