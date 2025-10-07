CESTA ZATVORENA ZA SAV PROMET /

Teška prometna kod Sv. Križa! Dva teretna vozila se sudarila, jedna osoba helikopterom prebačena

Teška prometna kod Sv. Križa! Dva teretna vozila se sudarila, jedna osoba helikopterom prebačena
×
Foto: Rtl

Županijska cesta 2248 od Tuheljskih Toplica do Tuhelja zatvorena je za sav promet od 09.55 sati

7.10.2025.
10:32
danas.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policijska uprava krapinsko-zagorska izvijestila je da je jutros oko 9.45 sati došlo do prometne nesreće između dva teretna automobila.

Nesreća se dogodila u mjestu Sv. Križ, a jedna osoba zadobila je ozljede te je helikopterom prebačena u bolnicu.

Županijska cesta 2248 od Tuheljskih Toplica do Tuhelja zatvorena je za sav promet od 09.55 sati.

Trenutno je očevid u tijeku.

Sveti KrižPrometna Nesreća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
CESTA ZATVORENA ZA SAV PROMET /
Teška prometna kod Sv. Križa! Dva teretna vozila se sudarila, jedna osoba helikopterom prebačena