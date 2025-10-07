Teška prometna kod Sv. Križa! Dva teretna vozila se sudarila, jedna osoba helikopterom prebačena

Policijska uprava krapinsko-zagorska izvijestila je da je jutros oko 9.45 sati došlo do prometne nesreće između dva teretna automobila.

Nesreća se dogodila u mjestu Sv. Križ, a jedna osoba zadobila je ozljede te je helikopterom prebačena u bolnicu.

Županijska cesta 2248 od Tuheljskih Toplica do Tuhelja zatvorena je za sav promet od 09.55 sati.

Trenutno je očevid u tijeku.