Nema boje i frizure koju nije probala: Ovo su najluđa izdanja velike Josipe Lisac

Hrvatska pjevačica Josipa Lisac rođena je 14. veljače 1950. u Zagrebu, a glazbom se počela baviti još kao djevojčica kada se pridružila dječjem zboru. Kasnije je pjevala u zagrebačkim rock sastavima, a 1973. godine snimila je album Dnevnik jedne ljubavi koji je napisao i producirao njezin životni partner Karlo Metikoš, a koji je preminuo 1991. godine. Josipa Lisac je tijekom desetljeća izgradila karijeru koja obuhvaća različite žanrove, od rocka i jazza do popa i eksperimentalne glazbe, a njezin prepoznatljiv glas i scenski nastup učinili su je jednom od najvećih glazbenih umjetnica u regiji.

Osim po glazbi, Josipa Lisac poznata je i po jedinstvenom stilu. Tijekom karijere često je mijenjala frizure i boje kose... Od crvene i narančaste do plave i srebrne, a uz frizure je pažnju privlačila i odjećom kojom je naglašavala svoj umjetnički identitet. Zavirite u našu galeriju i pogledajte najupečatljivija izdanja Josipe Lisac.