Svjetska agencija objavila galeriju fotografija u čast Halidu Bešliću: Evo što su napisali

Vodeći prodavač fotografija, videa, ilustracija i grafika u Srednjoj Europi, Profimedia, danas je objavila posebnu galeriju posvećenu bosanskohercegovačkom pjevaču narodne glazbe Halidu Bešliću. Galerija obuhvaća brojne fotografije s nastupa na pozornicama te fotografije ove glazbene legende dok pjeva okupljenim tisućama. Objava Profimedie, najveće češke fotobanke koja surađuje s više od 350 svjetski priznatih dobavljača fotografija, potvrđuje da je utjecaj Bešlića prepoznat i izvan granica regije.