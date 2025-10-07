Jennifer Lopez očarala ljepotom: Svima je zapeo za oko jedan detalj

Jennifer Lopez je američka pjevačica, glumica, plesačica i poduzetnica rođena 24. srpnja 1969. u New Yorku. Karijeru je započela kao plesačica, a svjetsku slavu stekla je krajem devedesetih hitovima poput If You Had My Love i filmovima Selena i The Wedding Planner. Poznata po spoju latino nasljeđa, glazbe i glamura, J.Lo je postala jedna od najutjecajnijih pop zvijezda i modnih ikona.

Jennifer je posljednjih dana u New Yorku pokazivala nove komade svoje garderobe. Nosila je šik kombinaciju bijele košulje i crne uske suknje visokog struka. Zanimljiv detalj bio je crni pleteni kardigan s resama i torbica Thom Browne. No, ono što je najviše zapelo za oko bila je činjenica da je košulja imala tri otkopčana gumba, otkrivajući tako njezin dekolte.