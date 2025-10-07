na današnji dan /

Znate li protiv koga je debitirao? Ovako se Dalić mijenjao kroz osam godina na klupi reprezentacije

Znate li protiv koga je debitirao? Ovako se Dalić mijenjao kroz osam godina na klupi reprezentacije
Foto: Jurica Galoic/pixsell
Dalić preuzima reprezentaciju samo dva dana prije utakmice s Ukrajinom. Hrvatska pobjeđuje 2:0, a počinje nova era.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na današnji dan prije osam godina, 7. listopada 2017., Zlatko Dalić je u Kijevu debitirao na klupi hrvatske nogometne reprezentacije — i započeo poglavlje koje će obilježiti suvremenu povijest hrvatskog sporta.

Preuzeo je reprezentaciju u trenutku kada je put prema Svjetskom prvenstvu u Rusiji visio o koncu. Hrvatska je samo dva dana prije remizirala s Finskom, Ante Čačić dobio je otkaz, a novi izbornik imao je doslovno jedan trening prije ključnog gostovanja protiv Ukrajine. No, Dalić je u svega 48 sati uspio probuditi vjeru, složiti momčad i pobijediti 2:0 pogocima Andreja Kramarića, otvorivši vrata Mundijala i vlastite nogometne epopeje.

“Znao sam da će biti teško, ali ni trenutka nisam dvojio. Hrvatska se ne odbija,” prisjetio se Dalić kasnije u razgovoru za HNS-ovu arhivu. “Vjerovao sam u igrače i znao da zajedno možemo izvući nešto veliko.”

 

    

 

      Tablice omogućuje Sofascore

    

 

U samo godinu dana na klupi Vatrenih, Dalić je Hrvatsku doveo do drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., ostvarivši povijesni uspjeh koji je cijela nacija slavila kao vlastitu pobjedu. Četri godina kasnije, u Kataru, Vatreni su osvojili i broncu, a između tih uspjeha stigla je i srebrna medalja u Ligi nacija – ukupno tri velike medalje u šest godina.

Pod njegovim vodstvom Hrvatska je postala sinonim za kontinuitet, zajedništvo i disciplinu. Sam Dalić je skromno isticao da su sve zasluge uvijek – igračeve.

“Najponosniji sam na karakter ove momčadi. Moj posao je bio stvoriti obitelj, ne samo momčad,” često ponavlja izbornik.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Povijest zapisana u Kijevu

Dalićev izbornički put počeo je gotovo filmski – poziv iz Saveza, nekoliko minuta za odluku i avion za Kijev. Tamo gdje je sve počelo, danas se spominje kao dan koji je promijenio hrvatski nogomet.

Nakon 100 utakmica na klupi, Dalić se može pohvaliti s više od 60 pobjeda i čak tri velika natjecanja na postolju. Njegov mandat obilježili su i najteži trenuci, poput poraza 0:6 od Španjolske u Ligi nacija, no i to je, kako kaže, “bila lekcija koja nas je ojačala.”

“Hrvatska se ne odbija”

UEFA je prošle godine posvetila Daliću poseban prilog snimljen u njegovom rodnom Varaždinu, gdje je u svom restoranu The Family pokazao kolekciju dresova koji obilježavaju njegovu karijeru. Najposebniji među njima, rekao je, onaj je Marija Mandžukića iz polufinala protiv Engleske 2018., s potpisom i porukom: “Za finale – za Hrvatsku.”

Dalić i danas, osam godina nakon debija, zrači istom skromnošću i ponosom kao i tada:

“Nisam mislio da ću biti izbornik ni sedam mjeseci, a kamoli sedam godina. I dalje imam strast, veselje i motiv. Ovo je najljepši posao koji ću ikada raditi.”

Od “vatrogasca” koji je stigao spasiti san o Rusiji, Zlatko Dalić postao je najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije – simbol stabilnosti, vjere i zajedništva koje ne prestaje inspirirati.

7.10.2025.
9:16
Sportski.net
Jurica Galoic/pixsell
Zlatko DalićSp 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Svjetsko Prvenstvo 2022.Svjetsko Prvenstvo 2018.
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
na današnji dan /
Znate li protiv koga je debitirao? Ovako se Dalić mijenjao kroz osam godina na klupi reprezentacije