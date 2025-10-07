Znate li protiv koga je debitirao? Ovako se Dalić mijenjao kroz osam godina na klupi reprezentacije

Na današnji dan prije osam godina, 7. listopada 2017., Zlatko Dalić je u Kijevu debitirao na klupi hrvatske nogometne reprezentacije — i započeo poglavlje koje će obilježiti suvremenu povijest hrvatskog sporta.

Preuzeo je reprezentaciju u trenutku kada je put prema Svjetskom prvenstvu u Rusiji visio o koncu. Hrvatska je samo dva dana prije remizirala s Finskom, Ante Čačić dobio je otkaz, a novi izbornik imao je doslovno jedan trening prije ključnog gostovanja protiv Ukrajine. No, Dalić je u svega 48 sati uspio probuditi vjeru, složiti momčad i pobijediti 2:0 pogocima Andreja Kramarića, otvorivši vrata Mundijala i vlastite nogometne epopeje.

“Znao sam da će biti teško, ali ni trenutka nisam dvojio. Hrvatska se ne odbija,” prisjetio se Dalić kasnije u razgovoru za HNS-ovu arhivu. “Vjerovao sam u igrače i znao da zajedno možemo izvući nešto veliko.”

U samo godinu dana na klupi Vatrenih, Dalić je Hrvatsku doveo do drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., ostvarivši povijesni uspjeh koji je cijela nacija slavila kao vlastitu pobjedu. Četri godina kasnije, u Kataru, Vatreni su osvojili i broncu, a između tih uspjeha stigla je i srebrna medalja u Ligi nacija – ukupno tri velike medalje u šest godina.

Pod njegovim vodstvom Hrvatska je postala sinonim za kontinuitet, zajedništvo i disciplinu. Sam Dalić je skromno isticao da su sve zasluge uvijek – igračeve.

“Najponosniji sam na karakter ove momčadi. Moj posao je bio stvoriti obitelj, ne samo momčad,” često ponavlja izbornik.

Povijest zapisana u Kijevu

Dalićev izbornički put počeo je gotovo filmski – poziv iz Saveza, nekoliko minuta za odluku i avion za Kijev. Tamo gdje je sve počelo, danas se spominje kao dan koji je promijenio hrvatski nogomet.

Nakon 100 utakmica na klupi, Dalić se može pohvaliti s više od 60 pobjeda i čak tri velika natjecanja na postolju. Njegov mandat obilježili su i najteži trenuci, poput poraza 0:6 od Španjolske u Ligi nacija, no i to je, kako kaže, “bila lekcija koja nas je ojačala.”

“Hrvatska se ne odbija”

UEFA je prošle godine posvetila Daliću poseban prilog snimljen u njegovom rodnom Varaždinu, gdje je u svom restoranu The Family pokazao kolekciju dresova koji obilježavaju njegovu karijeru. Najposebniji među njima, rekao je, onaj je Marija Mandžukića iz polufinala protiv Engleske 2018., s potpisom i porukom: “Za finale – za Hrvatsku.”

Dalić i danas, osam godina nakon debija, zrači istom skromnošću i ponosom kao i tada:

“Nisam mislio da ću biti izbornik ni sedam mjeseci, a kamoli sedam godina. I dalje imam strast, veselje i motiv. Ovo je najljepši posao koji ću ikada raditi.”

Od “vatrogasca” koji je stigao spasiti san o Rusiji, Zlatko Dalić postao je najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije – simbol stabilnosti, vjere i zajedništva koje ne prestaje inspirirati.