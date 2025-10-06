Fenomen koji je osvojio svijet: 'Svi me žele 'skinuti'. To mi je kompliment'

Emma Raducanu, britanska teniska zvijezda, jedna je od najpopularnijih tenisačica današnjice. Trenutno 30. igračica na WTA ljestvici urezala se u povijest sporta jednim od najnevjerojatnijih postignuća u modernoj eri. Njezin senzacionalni, nevjerojatni trijumf na US Openu 2021. godine nije bio samo pobjeda, već sportska bajka koja je odjeknula diljem svijeta. Ipak, njezin put nakon toga postao je priča o otpornosti, borbi s ozljedama i golemim pritiskom koji prati iznenadnu slavu. Svjesna je da je njezin meteorski uspon promijenio odnos suparnica prema njoj. Smatra kako, kad TOP igračice igraju protiv nje, posebno ju žele "skinuti", pobijediti, uzeti joj skalp...

"Kad TOP igračice igraju protiv mene, imaju priliku dokazati da su na vrhu i da su tamo s razlogom. Mislim da su svaki put kad sam igrala djevojke pokazale upravo to. Osjećam da su podigle razinu igre i to doživljavam kao kompliment, ali istovremeno znam da me čeka još puno posla", izjavila je krajem prošlog mjeseca Emma Raducanu, čije riječi prenosi The Sun.

Njezin bivši trener, Hrvat Roman Kelečić, u lipnju je u razgovoru za Net.hr kazao kako Emma Raducanu i dalje živi u istoj kući kao prije uspona.

Tko je, zapravo, Emma Raducanu, čudo s reketom čija je karijera vrtuljak emocija i neočekivanih preokreta?

Rani život i multikulturalno nasljeđe

Emma Raducanu rođena je 13. studenog 2002. godine u Torontu, Kanada. Njezino nasljeđe je bogato i raznoliko: otac Ion je iz Bukurešta u Rumunjskoj, a majka Renee (Dongmei) iz Shenyanga u Kini. Oboje roditelja rade u financijskom sektoru. Kada je Emma imala samo dvije godine, obitelj se preselila u Bromley, predgrađe Londona, gdje je i odrasla. Zbog svog podrijetla, posjeduje i britansko i kanadsko državljanstvo, a tečno govori engleski, mandarinski i rumunjski jezik.

Njezina sportska priča započela je s pet godina na lokalnim teniskim terenima. Međutim, roditelji su je poticali da se bavi raznim aktivnostima kako bi razvila svestranost i koordinaciju. Kao dijete, Emma je trenirala košarku, golf, karting, motokros, skijanje, jahanje, pa čak i balet. Ova raznolikost pomogla joj je izgraditi atleticizam koji je kasnije postao ključan za njezin teniski uspjeh.

Unatoč sportskim obvezama, obrazovanje nikada nije bilo u drugom planu. Pohađala je Newstead Wood, prestižnu selektivnu gimnaziju, gdje je s najvišim ocjenama (A* i A) položila završne ispite iz matematike i ekonomije, dokazujući iznimnu disciplinu i na terenu i izvan njega.

Od juniorskih dana do Wimbledona

Raducanu je rano pokazala izvanredan talent. Sa samo 13 godina, na svoj najraniji mogući rođendan za prijavu, debitirala je na ITF juniorskom krugu i odmah osvojila turnir, postavši najmlađa pobjednica ITF turnira za igračice do 18 godina u povijesti. Njezina juniorska karijera bila je ispunjena uspjesima, a 2018. godine stigla je do četvrtfinala juniorskog Wimbledona i US Opena.

Profesionalnu karijeru započela je 2018. godine, no pravi proboj na veliku scenu dogodio se 2021. godine. S pozivnicom organizatora i rangom izvan top 300 igračica svijeta, debitirala je na glavnom turniru Wimbledona. Na oduševljenje domaće publike, neustrašivom igrom stigla je do četvrtog kola, postavši najmlađa Britanka kojoj je to uspjelo u Open eri. Iako je meč četvrtog kola protiv Ajle Tomljanović morala predati zbog problema s disanjem, Britanija je dobila novu zvijezdu. Wimbledon je bio uvertira za čudo koje je tek slijedilo.

Njujorška bajka

Ono što se dogodilo u New Yorku u rujnu 2021. godine ostat će zapisano kao jedna od najvećih sportskih senzacija. Raducanu je na US Open stigla kao 150. igračica svijeta i morala je proći tri kola kvalifikacija samo da bi ušla u glavni ždrijeb.

Ondje je započela nevjerojatan niz. Pobijedila je deset mečeva zaredom, uključujući kvalifikacije i sedam mečeva glavnog turnira, i to sve bez ijednog izgubljenog seta. U finalu je svladala još jednu tinejdžersku senzaciju, Kanađanku Leylah Fernandez, rezultatom 6-4, 6-3. Time je postigla nemoguće:

Postala je prva kvalifikantica (u muškoj i ženskoj konkurenciji) u povijesti koja je osvojila Grand Slam naslov.

Postala je prva Britanka koja je osvojila Grand Slam u pojedinačnoj konkurenciji od Virginije Wade 1977. godine.

Postala je najmlađa Grand Slam pobjednica od Marije Šarapove 2004.

Preko noći, Emma Raducanu postala je globalna superzvijezda. Njezin rang skočio je sa 150. na 23. mjesto, a čestitke su stizale sa svih strana, uključujući i onu od kraljice Elizabete II.

Jedna od najpoznatijih izjava koju je dala nakon osvajanja US Opena bila je:

"Nevjerojatno je. Moji snovi su postali stvarnost. Nisam mogla ni sanjati o ovome kad sam bila mlađa. Osvojiti US Open kao kvalifikant je nešto o čemu ćete sanjati cijeli život, a ja sam to ostvarila. I dalje ne mogu vjerovati."

Izazovi nakon vrha i stil igre

Nakon meteorskog uspona, uslijedilo je teško razdoblje prilagodbe na novostečeni status i golema očekivanja. Godine 2022. i 2023. bile su obilježene čestim promjenama trenera, borbom za konstantnost i nizom ozljeda. Iako je u srpnju 2022. dosegla svoj najbolji rang karijere, 10. mjesto na WTA ljestvici, problemi su se gomilali. Kulminacija je stigla u svibnju 2023., kada je morala na operacije oba ručna zgloba i gležnja, što ju je udaljilo s terena na više mjeseci i uzrokovalo drastičan pad na ljestvici.

Njezin povratak na teren 2024. godine pokazao je njezinu otpornost. Kroz nastupe za reprezentaciju Velike Britanije u Billie Jean King Cupu i pobjede nad visoko rangiranim igračicama, poput prve pobjede nad Top 10 igračicom Jessicom Pegulom, polako je vraćala samopouzdanje i formu.

Agresivna igra s osnovne crte

Stil igre Emme Raducanu temelji se na agresivnosti s osnovne crte. Poznata je po tome što lopticu udara rano, odmah nakon odskoka, čime oduzima vrijeme protivnicama. Njezino najjače oružje je dvoručni bekend, koji je bivša britanska tenisačica Anne Keothavong opisala kao "svjetsku klasu". Posjeduje snažan i precizan servis, a njezina sposobnost neutraliziranja protivničkog servisa i preuzimanja kontrole u poenima čini je izuzetno opasnom na brzim podlogama poput betona, na kojem je i osvojila US Open.

Emma je često isticala važnost balansa i mentalne discipline, te je spominjala ulogu svoje obitelji i trenera u svom uspjehu:

"Moj otac i moja majka su uvijek bili moja najveća podrška. Oni su moji prvi treneri, i kad dođem doma, oni su ljudi koji me podsjećaju na to da ostanem prizemljena."

Emma je također često spominjala koliko joj je važna sposobnost da se nosi s tlakom i stresom koji dolaze s profesionalnim sportom:

"Mentalna snaga je ključna. Morate biti u stanju zadržati fokus i smirenost, pogotovo kada stvari postanu teške. Tenis je toliko dinamičan, a vi morate biti spremni na svaku situaciju."

Stil igre i osobnost

Emma Raducanu je poznata po svom agresivnom, ali promišljenom stilu igre. Njezin servis i osnovna linija igre često je ono što joj omogućuje da drži protivnice pod konstantnim pritiskom. Sposobnost da brzo reagira i prilagodi se različitim situacijama na terenu bila je ključna u njenim velikim uspjesima.

Izvan terena, Emma je poznata po svom stilu i eleganciji. Mnogi su je nazivali "novom nadom" britanskog tenisa, ali i modnom ikonom zbog njenog besprijekornog izgleda, što je dodatno pomoglo u povećanju njene popularnosti.

Globalna ikona izvan terena

Uspjeh na US Openu katapultirao ju je u marketinšku orbitu. Zbog svoje karizme, multikulturalnog podrijetla i nevjerojatne priče, postala je jedna od najtraženijih sportašica na svijetu. Potpisala je unosne sponzorske ugovore s brendovima kao što su Porsche, Dior, Tiffany & Co., Nike i Wilson.

Njezin utjecaj prepoznat je i na najvišoj razini. Kralj Charles III. odlikovao ju je titulom članice Reda Britanskog Carstva (MBE) za njezin doprinos tenisu. Iako je kao djevojčica bila sramežljiva, sama ističe kako joj je tenis dao samopouzdanje i pretvorio je u uzor milijunima mladih diljem svijeta.

Emma Raducanu je više od tenisačice. Ona je simbol mogućnosti, dokaz da se snovi mogu ostvariti na najspektakularniji način. Njezin put, ispunjen povijesnim trijumfom, bolnim padovima i upornom borbom za povratak, tek je na početku. Svijet tenisa s nestrpljenjem iščekuje sljedeća poglavlja njezine izvanredne karijere.

POGLEDAJTE VIDEO: Lomiš ga, a on se ne da: 'Kontinuitet tradicije Građanskog i Dinama najbolje se vidi kroz navijače'