Manijak se prijavio za Wimbledon, trener slavne tenisačice otkrio nam: 'Ima višegodišnju zabranu'

Horor Emme Raducanu nastavio se nakon što je muškarac koji je uhodi već jako dugo uhvaćen kako pokušava dobiti ulaznice za Wimbledon. Sigurnosni sustav All England Cluba označio je ime stokera crvenom bojom nakon što ga je teniska zvijezda prijavila za maltretiranje. To se dogodilo nakon stravičnog incidenta u veljači kad se Raducanu skrivala od svog progonitelja na Dubai Tennis Championshipu.

Prijavio se za ulaznice prije incidenta u Dubaiju

Izvor All England Cluba rekao je za britanski The Sun da se muškarac koji je pratio Raducanua u četiri zemlje prijavio za ulaznice još prošle godine prije nego što se incident proganjanja u Dubaiju dogodio u veljači. Nakon incidenta, All England Club je uklonio svoje ime s popisa kandidata za ulaznice za ovogodišnji Wimbledon. Navodno nije pokušao ni zatražiti ulaznicu nakon što je dobio zabranu prilaska. Pokušaj manijaka da dođe do za Wimbledon blokiran je nakon što je sustav označio da ta osoba ima zabranu za WTA turnire.

Raducanu je u veljači na Dubai Tennis Championshipu ostala u suzama, doživjevši očiti napad panike nakon što je u publici uočila muškarca koji ju je pratio na četiri odvojena turnira diljem svijeta. Progonitelj 22-godišnjakinje udaljen je s terena, a otkriveno je da je dan prije dao Raducanuu pismo i zatražio fotografiju u kafiću.Dubaijska policija mu je izrekla zabranu prilaska, a njegovo ime je kružilo među teniskim vlastima. Raducanu je dan prije meča drugog kola s Karolinom Muchovom u hotelu za tenisačice u Dubaiju prišao njezin progonitelj. Muškarac joj je predao pismo i fotografirao se s mladom britanskom tenisačicom, što ju je navodno ostavilo uznemirenom.

Prethodno je uočila tu osobu na turnirima u Singapuru, Abu Dhabiju i Dohi. Raducanu je prijavila muškarca svom timu, ali informacija nije proslijeđena Ženskom teniskom savezu do sljedećeg dana. Turnir u Dubaiju također nije obaviješten o prisutnosti osobe ili Raducanuinoj zabrinutosti do sljedećeg dana. Britanska zvijezda Raducanu sakrila se iza sučeve stolice nakon što je uočila osobu u gomili koja pokazuje "fiksno ponašanje". Raducanuin pokušaj da se sakrije od progonitelja izazvao je zabrinutost među gledateljima. Muškarac je uklonjen iz gomile i odveden s tribina kako bi ga pritvorila lokalna policija.

'Nisam znala kako ću završiti meč'

Raducanu je tada novinarima rekla:

"Vidjela sam ga za vrijeme prvog gema i pomislila sam: 'Ne znam kako ću završiti. Doslovno nisam mogla vidjeti lopticu kroz suze. Jedva sam disala. Pomislila sam: 'Moram samo duboko udahnuti."

Portal Net.hr 21. veljače donio je intervju s bivšim trenerom Emme Raducanu, Hrvatom Romanom Kelečićem, koji je tada rekao:

"To je jedna jezovita priča. Taj čovjek je pratio nju još u Singapuru, u Abu Dhabiju gdje sam bio s njom, opet u Dohi, sad u Dubaiju i mi smo njega primijetili, ali prvotno smo mislili da je on navijač, obožavatelj, jer Emma je stvarno velika teniska zvijezda s velikim brojem fanova. Sve dok je on nije došao fizički blizu, počeo imati kontakt u obliku selfija, grljenja itd. To je bio jedini moment u mjesec dana gdje ja, fitness coach, security koji je s nama, nije bio uz nju u tom momentu. Znači, taj čovjek je pikirao situaciju i tražio najbolji trenutak da joj se približi", kazao je Roman Kelečić, teniski trener koji u Dubaiju ima tenisku akademiju pod nazivom - RLK Sport Training.

Nastavio nam je pričati o detaljima koji su odjeknuli svijetom...

"Imao je taj čovjek strategiju koja je jezovita, sve je dobro promislio, iskalkulirao. Jezovito koliko je on, u biti, razmišljao o svemu tome i isplanirao. Strategija mu je uspjela, a ona je bila da joj se približi. Tu večer smo mi istog trena prijavili i opet ujutro, kad je igrala meč, jer njezina sigurnost nam je najbitnija. Onda se događa nešto nevjerojatno... Počinje meč Emme i Karoline, tri - četiri sata prije meča mi imamo i fotografiju tog stokera. Ne samo mi, čitavo osiguranje na turniru ima njegovu fotografiju i svi znaju tko je on. Prvi gem, prošla dva poena, 15-15, Emma je s druge strane terena i pokazuje ona nama nešto. Mi u tom trenutku nismo znali o čemu se radi. Izgubi Emma prvi gem i trči do nas, plače, viče, 'evo ga, evo ga, tu je. Emma dolazi u suzama, plače, viče on je tu, on je tu. Publika gleda. Ja dignem glavu i vidim tog lika kojeg viđamo zadnjih 3-4 tjedna. Ništa, zovemo osiguranje koje dolazi tek nakon nekoliko odigranih gemova. Emma je tad već gubila 0-4. Za mene u tom trenutku uopće nije bio bitan rezultat, nego Emmina sigurnost."

Nakon toga je došlo osiguranje i izbacilo ga sa stadiona...

"Znate, u takvim trenucima sport pada u drugi plan i postaje nebitan faktor. Mene je samo strah za nju. Znate li vi kako je to bilo, kako je to izgledalo kad tako mlada cura plače, pa ja nju znam kad je imala 14-15 godina. U suzama je Emma, uopće ne može igrati, trese se", opisao nam je Kelečić.

Što se tiče sigurnosnog aspekta na Wimbledonu, on je rigorozan i detaljan. Svatko tko dobije pristup prvenstvu mora biti registriran na Wimbledonu i morat će predati osobne podatke. Roman Kelečić nam je u nedjelju prije tri dana kazao:

"Oporavila se od onog šoka kojeg je doživjela s uhodom koja ju je pratila po turnirima, iako je doživjela šok. Mentalno je dobra, uvijek je Emma bila mentalno jaka djevojka, ne bojim se za nju. Njemu je zabranjen pristup turnirima, ima zabranu na nekoliko godina. Prošli je put dobio zabranu od dvije, sad je od 3 do 5, čini mi se, ne znam točno. Ne smije pristupati uopće WTA turnirima. Ima zabranu od policije. Nije dobio zatvorsku kaznu, taj čovjek Emmu nije fizički napao, ali jednostavno mu je zabran dolazak na turnire zbog Emmine sigurnosti, ali i sigurnosti ostalih igračica".

Vlasti nikada nisu javno imenovale Raducanuovog progonitelja nakon incidenta u Dubaiju. Stravično iskustvo britanske teniske zvijezde bacilo je svjetlo na probleme s kojima se suočavaju tenisačice. Emma je već imala loše iskustvo s uhođenjem, otkrivši 2022. da je "stalno gledala preko ramena" nakon što je stoker Amrit Magar (35) pješačio 37 kilometara do njezine kuće u jugoistočnom Londonu. Magar je dobio petogodišnju zabranu prilaska nakon što je ukrao očevu tenisicu i ostavio darove i poruke mladoj teniskoj zvijezdi.