Britanska teniska zvijezda Emma Raducanu proživjela je prije četiri dana pravu dramu u drugom kolu WTA turnira u Dubaiju, tijekom dvoboja s Čehinjom Karolinom Muchovom. Ova 22-godišnjakinja koja je vrhunac dosadašnje karijere doživjela još kao 18-godišnjakinja osvojivši US Open u utorak je, naizgled bez razloga, briznula u plač te se pokušala sakriti iza stolice glavne sutkinje meča. Pisali smo o toj situaciji...

Pomalo jeziva scena sve je ostavila u šoku jer nitko nije znao uzrok čudnog ponašanja mlade tenisačice kojoj je samo nebo granica. Teniski svijet ostao je šokiran neugodnim iskustvom koje je Emma Raducanu doživjela na turniru u Dubaiju. Slučaj je obišao planetu.

Foto: Profimedia

Za portal Net.hr javio se član trenerskog tima Emme Raducanu, Hrvat Roman Kelečić, kojeg je Raducanu nedavno angažirala za turnir u Abu Dhabiju, nakon što je njezin dosadašnji trener Nick Cavaday odstupio. Emma Raducanu bila je okružena ljudima kojima nije vjerovala, a onda se javila Romanu Kelečiću prije Abu Dhabija za pomoć. Oni se znaju iz njezine juniorske karijere.

"Ja sam Emmu krenuo trenirati još prije kao hitting partner, iliti asistent trenera, čovjek koji joj nabija loptice za vježbanje teniskih segmenata i strategije, kad je Emma imala 14-15 godina. Tada sam s Emmom krenuo raditi i bio sam uz nju tijekom njezine juniorske karijere. Počela je osvajati turnire tog uzrasta, išlo joj je stvarno dobro i njezini menadžeri su bili zadovoljni i ajde još, ajde još, jer gdje god smo mi došli, pojavili se, ona je sve osvajala. Tako je krenula suradnja mene i Emme, iz teniske izvrsnosti, zbog uspješnosti Emme na juniorskim turnirima. To je trajalo skoro dvije godine. U jednom trenutku, suradnja između Emme i mene se prekinula. Međutim, kako to u teniskom svijetu biva, u jednom trenutku njezini menadžeri su htjeli za trenera poznato lice kako bi napravila još veći teniski iskorak. Htjeli su baš TOP trenera", kazao nam je u uvodu Roman Kelečić, dio teama Emme Raducanu.

Foto: Privatna arhiva Emma Raducanu i Roman Kelečić

Jeziva priča s uhodom

Trenerski odnos Emme Raducanu i Romana Kelečića se prekinuo, ali oni su i dalje ostali u kontaktu. Nedavno je ponovno Roman Kelečić angažiran. I sad dolazimo do situacije s "uhodom"...

"Dakle, to je jedna jezovita priča. Taj čovjek je pratio nju još u Singapuru, u Abu Dhabiju gdje sam bio s njom, opet u Dohi, sad u Dubaiju i mi smo njega primijetili, ali prvotno smo mislili da je on navijač, obožavatelj, jer Emma je stvarno velika teniska zvijezda s velikim brojem fanova. Sve dok je on nije došao fizički blizu, počeo imati kontakt u obliku selfija, grljenja itd."

Foto: Privatna arhiva Emma Raducanu i Roman Kelečić

Emma je navečer odlučila sama otići u jedan restoran, koji je u sklopu teniskog centra. Baš slučajno, kao za vraga, nitko iz njezinog tima nije tada bio uz nju, osiguranje samog turnira nije bilo na razini i taj joj je čovjek prvi put prišao u tom restoranu. Počeo ju je opsesivno grliti, slikati se s njom, nije joj dao mira i ona je zvala upomoć Romana Kelečića i još jednog trenera iz tima. Uplašila se, naravno, nije joj bilo svejedno, a taj je čovjek pobjegao.

"To je bio jedini moment u mjesec dana gdje ja, fitness coach, security koji je s nama, nije bio uz nju u tom momentu. Znači, taj čovjek je pikirao situaciju i tražio najbolji trenutak da joj se približi. Imao je strategiju koja je jezovita, sve je dobro promislio, iskalkulirao. Jezovito koliko je on, u biti, razmišljao o svemu tome i isplanirao. Strategija mu je uspjela, a ona je bila da joj se približi", govori Roman Kelečić.

Foto: Profimedia Potresena Emma Raducanu po povratku u London.

Priča se nastavlja...

"Tu večer smo mi istog trena prijavili i opet ujutro, kad je igrala meč, jer njezina sigurnost nam je najbitnija. Onda se događa nešto nevjerojatno... Počinje meč Emme i Karoline, tri - četiri sata prije meča mi imamo i fotografiju tog stokera. Ne samo mi, čitavo osiguranje na turniru ima njegovu fotografiju i svi znaju tko je on. Prvi gem, prošla dva poena, 15-15, Emma je s druge strane terena i pokazuje ona nama nešto. Mi u tom trenutku nismo znali o čemu se radi. Izgubi Emma prvi gem i trči do nas, plače, viče, 'evo ga, evo ga, tu je'."

Foto: Privatna arhiva Emma Raducanu i Roman Kelečić

Roman Kelečić govori emotivno...

"Emma dolazi u suzama, plače, viče on je tu, on je tu. Publika gleda. Ja dignem glavu i vidim tog lika kojeg viđamo zadnjih 3-4 tjedna. Ništa, zovemo osiguranje koje dolazi tek nakon nekoliko odigranih gemova. Emma je tad već gubila 0-4. Za mene u tom trenutku uopće nije bio bitan rezultat, nego Emmina sigurnost. Znate, u takvim trenucima sport pada u drugi plan i postaje nebitan faktor. Mene je samo strah za nju. Znate li vi kako je to bilo, kako je to izgledalo kad tako mlada cura plače, pa ja nju znam kad je imala 14-15 godina. U suzama je Emma, uopće ne može igrati, trese se."

Osiguranje kad je došlo izbacilo ga je sa stadiona.

"Tad se to završilo. Emma se u tom trenutku smirila, vratila u meč, skoro je dobila taj set, ima vodi u tie-breaku, ima 6-5 i set loptu i pokazuje nevjerojatnu mentalnu snagu. Nakon takvog šoka, da se jedna takva mlada osoba vratila u meč iz ponora i igrati TOP tenis protiv Muchove koja spada u red najboljih na svijetu. Emma je izgubila meč 7-6, 6-4. Dolazimo poslije meča do nje, dajemo joj potporu, ali ona se u tom trenutku raspala do kraja. Suze, vrištanje, nije Emma izdržala."

Foto: Profimedia Na njezinom se licu vidi zabinutost i umor. Nije joj lako, proživljava strah.

Opsesivno ponašanje prijavljeno je i WTA organizaciji, policiji i osiguranju turnira. Jer, takvo što se nije smjelo dogoditi.

"Rekla je kako će ih tužiti ako joj se javno ne ispričaju, jer je ipak ona teniska zvijezda, idol mladih. Njezina popularnost je ogromna, a nije joj na turniru osigurano da bude sigurna, unatoč tome što smo mi o svemu izvjestili."

Dan kasnije stiglo je objašnjenje.

"U ponedjeljak, 17. veljače, Emmi Raducanu je u javnom prostoru prišao čovjek te demonstrirao opsesivno ponašanje. Ista osoba identificirana je dan poslije na meču Raducanu bio u prvim redovima tribina, te je udaljena sa stadiona. Dobila je i zabranu dolaska na sve WTA događaje jer je zaključeno da predstavlja sigurnosnu prijetnju, oglasili su se iz WTA.

Sada je stigla vijest da je policija u Dubaiju muškarcu izdala zabranu prilaska 22-godišnjoj igračici.

"Dobio je on zabranu još prije, ali zastrašujuća je jedna druga stvar. On je pokazao ogromnu upornost kako bi ostvario fizički kontakt s njom bilo koje vrste. Putuje po skupim destinacijama, ne mari za svoj socijalni status nego samo da bude blizu nje. Stoka curu od 21. godinu, uskoro će 22. Nenormalno".

Foto: Profimedia

Emma sad želi posložiti neke stvari u glavi. Nije joj lako, strah postoji, sve to utječe na koncetraciju na tenis...

"Ima ona osiguranje uza sebe, ali opet, strah je tu. Emma je jako popularna, nitko trenutno u WTA svijetu ne privlači takvu pažnju javnosti, nema toliko fanova. Stvar je vrlo kompleksna. To je druga strana njezinog uspjeha. Te stvari su dio posla, ona to zna, ali stokanje, uhođenje, maltretiranje, kad ti pati sigurnost, e to nije. Ono što je bitno je to da mislim, bez obzira na sve, da to neće utjecati na njezin budući tenis. Ona je TOP igračica, vratit će se jako, izgubila je meč protiv Muchove, ali svjesna je da je odigrala dobro u jednoj stresnoj situaciji koja veze nema s tenisom i zna da je na dobrom putu nakon svih ozljeda, nakon US Opena i dvije godine operacija i svega, ona je opet mentalno i fizički skroz unutra. Siguran sam da će se vratiti i da će do kraja godine biti u TOP 20. Ona ima svoj cilj, takva je u glavi, jer onaj koji je slab u glavi, ovakav jedan meč kakav je ona odigrala izgubila bi 6-2. 6-0, pobjegla bi doma plaćući, ne bi uopće mogla udarati loptice. Ne, ona nije htjela pobjeći, nestati, prekinuti meč. nego se borila protiv suparnica i same sebe. Vodila je dvostruku borbu, a to nije lagano. Nije bila koncentrirana na tenis, nego na svoju sigurnost. Zabrinuta, ali snažna i jaka. Stisla je zube protiv jake tenisačice".

Dvije godine Kelečić je bio out od seniorskog TOP tenisa. Njegov segment je bila juniorska razina.

"Iga Swiatek koja je druga na svijetu, ali nju nitko ne doživljava. Prolazi public zonom u teniskom centru, nitko joj baš ne prilazi, ali kad se Emma pojavi, fanovi su odmah oko nje. Kao da je došla Kim Kardashian.

Kelečić u Dubaiju živi skoro pet godina i uskoro pokreće vlastitu tenisku akademiju. Selektirat će klince iz cijelog svijeta, a ideja je da napravi elitnu priču. Također, organizirat će i kampove. Vjeruje u uspjeh. Nedostaju mu Zagreb i Hrvatska.

"Naravno da vjerujem u uspjeh, vjerujem u vlastiti uspjeh i uspjeh Emme Raducanu. Jedno s drugim ide ruku pod ruku i da, nedostaje mi domovina, kako neće", zaključio je Roman Kelečić.

