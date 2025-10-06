Vatreni dolaze! Pogledajte tko je i kako među prvima stigao u poznati zagrebački hotel

Hrvatska reprezentacija 9. listopada (20.45) u Pragu protiv Češke igra ključnu utakmicu kvalifikacija za SP 2026., a tri dana kasnije dočekuje Gibraltar u Varaždinu.

Na okupljanje pristižu naši reprezentativci, a među prvima su se ukazali Lovro Majer, Nikola Moro, Ante Budimir i Andrej Kramarić. Dečki će se okupiti u hotelu Sheraton, a trening na Maksimiru zakazan je za 18 sati.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Izbornik Zlatko Dalić istaknuo je kako želi pobjedom riješiti sve dvojbe oko prvog mjesta u skupini:

“Prva utakmica s Češkom bila je dobra, ali ova je presudna. Moramo uložiti maksimalan trud i energiju jer ta nam utakmica sve rješava.”

Najveći problem stvara ozljeda Josipa Stanišića, dok ni Juranović nije spreman.

“Jakić je zasad jedina opcija na desnom boku, iako to nije njegova prirodna pozicija”, rekao je Dalić, dodavši da razmatra poziv još jednog igrača.

Upitan je i status vratara Dominika Livakovića, koji ne brani u Gironi, ali će i dalje imati Dalićevo povjerenje.

“Nisam sklon promjenama, vjerujem Livakoviću, no Kotarski je spremna zamjena.”

Mateo Kovačić se vratio nakon ozljede, ali još nije nastupio za Manchester City, dok Luka Modrić briljira u dresu Milana.

“Luka nas stalno iznenađuje. Igra svih 90 minuta i ponovno pokazuje svoju veličinu.”

Dalića u Pragu čeka jubilarna, stota utakmica na klupi “Vatrenih”.

“Velika čast i ponos, ali fokus je na rezultatu protiv Češke.”

O suparniku je dodao:

“Čeka nas teška utakmica, bez obzira što im nedostaje Schick. Moramo biti maksimalno motivirani i pokušati već u Pragu osigurati Svjetsko prvenstvo.”