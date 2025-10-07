Supruga Zlatka Dalića očarava gdje god se pojavi, a uz njega je više od 30 godina

Na današnji dan prije osam godina, hrvatski nogometni trener Zlatko Dalić (58) je u Kijevu debitirao na klupi hrvatske nogometne reprezentacije i započeo poglavlje koje će obilježiti suvremenu povijest hrvatskog sporta.

Uz sve uspjehe koje je ostvario na terenu, iza njega stoji i velika podrška - njegova supruga Davorka Dalić, s kojom je u braku više od 30 godina. Njihova ljubavna priča počela je još u školskim danima u Livnu, a traje i danas.