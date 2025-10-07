VEČER ROMANTIKE /

Nisu marili ni za hladnoću ni za poglede: Zaljubljeni golupčići u Osijeku rastopili sva srca posjetitelja

Foto: Ivica Benić
Još jedno izdanje popularnog festivala HeadOnEast uspješno je privedeno kraju. Unatoč hladnijem vremenu na području Osijeka i povremenom vjetru, brojni posjetitelji nisu propustili priliku da uživaju u bogatom programu u subotu. Posebnu pažnju ove su godine privukli su i modni izričaji posjetiteljica.

Brojne dame su se istaknule svojim urbanim outfitima. Neke su se odlučile za elegantne suknje i visoke potpetice, dok su druge birale slojevite, ali trendi kombinacije. Modni dodaci,jaknei i torbice dodatno su zaokružili modne priče. Kakva je atmosfera prevladavala zabilježio je portal SiB!

