Ovako je Štimac prkosio navijačima nakon uvreda: Pojavio se i Mamić s 11 godina mlađom partnericom

Mario Cvitanović bio je blizu pobjedničkog debija na klupi Sarajeva, ali je Zrinjski u sudačkoj nadoknadi izjednačio na 1:1.

Na istočnoj tribini stadiona Koševo navijači su vrijeđali trenera Zrinjskog Igora Štimca, koji im je uzvratio podignutim rukama i osmijehom.

Sarajevo i Velež ranije su prijavili Štimca Nogometnom savezu BiH zbog njegove objave na društvenim mrežama, u kojoj je komentirao politička pitanja i završio porukom „Za dom spremni“. Klubovi traže disciplinski postupak protiv njega i Zrinjskog.

Na novinarsko pitanje o objavi, Štimac je odbio raspravljati, tvrdeći da je njegova poruka „humana i normalna“. Zbog svega je doživio brojne kritike i uvrede na Koševu, te je odbio dati izjavu nakon utakmice.

U VIP loži bio je i Zoran Mamić, mlađi brat Zdravka, koji je pratio Cvitanovićev debi. Društvo mu je pravila partnerica Sena Mandić, s kojom ima dvoje djece. Na tribinama se pojavio i bivši reprezentativac Saša Papac, danas skaut reprezentacije BiH.