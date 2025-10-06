Hrvatski treneri odmjerili snage u BiH: Derbi Sarajeva i Zrinjskog bez pobjednika!

Momčadi Sarajeva i Zrinjskog, koje vode hrvatski stručnjaci Mario Cvitanović i Igor Štimac, podijelile su bodove u derbiju 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Utakmica odigrana na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu bila je izuzetno dinamična, s brojnim prilikama s obje strane, a na koncu je završila 1-1.

Domaćin je poveo u 62. minuti kada je Karlo Butić realizirao jednanaesterac za 1-0. Ipak, Zrinjski je izjednačio u drugoj minuti sudačke nadoknade golom moldavskog reprezentativca Vitaliea Damascana.

Trener Mario Cvitanović je prošloga tjedna preuzeo Sarajevo nakon što se klub razišao sa Zoranom Zekićem i Husrefom Musemićem.

Sarajevo trenutačno zauzima 7. mjesto na ljestvici sa 11 bodova, dok je Zrinjski na drugoj poziciji sa 18 bodova, četiri manje od banjolučkog Borca.

