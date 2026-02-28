Nenad Tatarinov otvorio instagram profil i otkrio odluku koja mu je promijenila život

Nenad Tatarinov (42), bivši suprug pjevačice Maje Šuput (46), nedavno je progovorio o odluci koja mu je promijenila život - karijeri agenta za nekretnine. Tatarinov je aktivirao Instagram profil na kojem trenutno promovira nekretnine i dijeli poslovna iskustva sa svojim pratiteljima.

“Postao sam agent za nekretnine jer me oduvijek motivira rad s ljudima i mogućnost da im pomognem donijeti jednu od najvažnijih životnih odluka, kupnje prvog stana, preseljenja obitelji ili početka novog poglavlja”, napisao je Nenad na svom profilu.

Šarm i profesionalnost u poslu

Tatarinov je istaknuo kako ga privlači dinamičnost posla, stalno učenje i činjenica da svaka nekretnina i klijent nose svoju priču. Dodao je da mu posao omogućuje spajanje profesionalnosti, pregovaračkih vještina i osobnog pristupa kako bi klijentima pružio sigurnost i najbolji mogući rezultat.

POGLEDAJTE VIDEO:Garcia o Siguru: 'S*anja se događaju, nije nikoga ubio