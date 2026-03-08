Sve je spremno za derbi na Poljudu: Evo kakve sastave spremaju Hajduk i Dinamo

HNK Hajduk Split i GNK Dinamo Zagreb u nedjelju od 15 sati na Stadion Poljud igraju najveći derbi hrvatskog nogometa u sklopu SuperSport HNL. Dinamo u susret ulazi kao vodeća momčad prvenstva sa sedam bodova prednosti ispred Hajduka.

Splićani dočekuju utakmicu u nešto lošijem raspoloženju nakon ispadanja od HNK Rijeka u četvrtfinalu SuperSport Hrvatski kup, dok je Dinamo istog dana bez većih problema svladao NK Kurilovec i pritom odmorio ključne igrače.

Bit će to treći ovosezonski derbi. U prvom je Dinamo slavio na Poljudu 2:0 golovima Arber Hoxha i Monsef Bakrar, dok je susret na Stadion Maksimir završio 1:1. Hajduk je tada poveo pogotkom Michele Šego, a Dinamo je izjednačio u sudačkoj nadoknadi preko Hoxhe.

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr.

Hajdukov sastav

Trener Gonzalo Garcia ima više problema s izostancima. Zbog kartona neće igrati Sigur i Pajaziti, dok su zbog ozljeda izvan kadra Ivušić, Diallo, Almena i Durdov. Upitan je i nastup Šarlija.

Na golu bi trebao biti Silić, dok bi obranu činili Hodak, Marešić, Raci i Hrgović. U veznom redu očekuju se Guillamón, Pukštas i Skoko, dok bi u napadu uz Šegu trebali igrati Brajković i Rebić.

Kako bi mogao igrati Dinamo?

Kod Dinama trener Mario Kovačević ne može računati na Bennacer, Torrente, Pierre-Gabriel i Cordoba, dok će izostati i Lisica, Theophile te Filipović.

Na golu će biti Livaković. Jedina dvojba je na desnom beku između Valinčića i Galešića, dok bi ostatak obrane trebali činiti Dominguez, McKenna i Goda.

U veznom redu očekuju se Mišić, Zajc i Stojković. Na krilima bi trebali igrati Bakrar i Vidović, dok će u vrhu napada biti najbolji strijelac lige Beljo.

